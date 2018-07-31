 Радужный полет (фото) | Кадр дня | DW | 02.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Радужный полет (фото)

Двухмоторный пропеллерный самолет на фоне радуги, образовавшейся в небе над Франкфуртом-на-Майне в среду, 1 августа.

BdT: Flugzeug im Regenbogen (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Смотрите также: 
Германия в июле - 2018

  • Зиверсдорф

    Германия в июле - 2018

    В Германии цветут подсолнухи

    В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.

  • Гамбург

    Германия в июле - 2018

    "Поливальные машины"

    В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Кельнская жара

    Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!

  • Мюнстер

    Германия в июле - 2018

    Немцы и мороженое

    В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

  • Одер

    Германия в июле - 2018

    Обмелевший Одер

    Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Германия в июле - 2018

    Яблоку упасть...

    Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Хеппенхайм

    Германия в июле - 2018

    Ранний урожай

    Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

  • Бахарах

    Германия в июле - 2018

    Виноградник посреди Рейна

    Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

  • Ганновер

    Германия в июле - 2018

    Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

    После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

  • Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

    Германия в июле - 2018

    Больше томатов - вкусных и разных

    В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    Кружка Октоберфеста

    Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Сенсационная находка

    В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

    65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


Трудовые будни "Тетушки Ю"

  • A380 и Junkers Ju 52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Легендарная "Тетушка Ю" (Junkers Ju 52) и самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 вместе в небе над Гамбургом. Эта историческая встреча в воздухе состоялась несколько лет назад по случаю 75-летнего юбилея гранд-дамы гражданской авиации. В 2016 году Ju 52 отмечает свое 80-летие, но на пенсию не собирается. Ежегодно она перевозит около десяти тысяч пассажиров.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Небольшой аэропорт Essen/Mülheim в Рурской области, открытый еще в 1925 году. "Тетушка Ю" с флагом авиакомпании Lufthansa ожидает своих очередных пассажиров. Ослепительное солнце и дождь меняют друг друга в этот день каждые полчаса.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    В начале - об истории. В 1932-1945 годах фирма Хуго Юнкерса построила около пяти тысяч пассажирских и транспортных самолетов Ju 52. Летающие модели сейчас можно пересчитать по пальцам. Этот воздушный олдтаймер "Berlin Tempelhof" c номером D-AQUI принадлежит фонду Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Самолет приобрели в 1984 году в США по инициативе технического директора "Люфтганзы" Райнхардта Абрахама (Reinhardt Abraham), подпись которого сейчас украшает фюзеляж. Концерн готовился тогда к очередному юбилею. Эта "Тетушка Ю", построенная по заказу довоенной "Люфтганзы", должна была стать почетным гостем на торжествах и, так сказать, вернуться в семью.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Она прибыла в Германию из Флориды, пролетев 8000 километров с промежуточными посадками на полуострове Лабрадор в Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии и Англии. Капитальный ремонт в техническом центре "Люфтганзы" в Гамбурге занял почти полтора года.

  • 1936 год

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Проследим путь этого самолета через полмира и полвека. 6 апреля 1936 года он покинул верфь Юнкерса в Дессау с надписью "Fritz Simon" на борту. Новую пассажирскую машину назвали именем пилота, разбившегося в 1931 году, - одного из почти двухсот летчиков, бортинженеров и проводников, погибших в начальный период истории авиакомпании.

  • Ju 52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Ju 52 выпускался и использовался для самых разных целей в пассажирской и транспортной авиации. Эксперты сбились со счету, пытаясь выяснить число модификаций и комплектаций. Наш D-AQUI начинал свою небесную биографию в качестве гидроплана. Именно в таких самолетах, способных садиться на воду, нуждалась норвежская компания DNL, уже в 1936 году перекупившая его у "Люфтганзы".

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    В 1940 году машину вернули в Германию и назвали в честь воздушного аса Первой мировой Курта Винтгенса. В военное время самолет использовали не только на гражданских рейсах, но и для транспортировки раненых. Весной 1945 года гидроплан возвратили Норвегии, где он летал для компании SAS. В 1957 году его купил один из бывших пилотов "Люфтганзы" и оснастил колесами вместо поплавков.

  • Ju 52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    В этом же году "Тетушка Ю" отправилась за океан. Правда, не своим ходом, а в качестве пассажирки на корабле, прихватив в багаже 20 тонн запчастей. Пункт назначения - столица Эквадора город Кито, расположенный на высоте 2800 метров. Отсюда этот самолет, переименованный в "Amazonas", до 1962 года летал по Южной Америке. Затем был выведен из эксплуатации и восемь лет стоял без дела.

  • Ju 52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    "Тетушка Ю" - спящая красавица? В роли принца, если продолжить аналогию, выступил американский военный пилот Лестер Уивер. Он заплатил за ржавевшую историю гражданской авиации 5000 долларов и смог поставить самолет, так сказать, на крыло. Ju 52 своим ходом прибыла из Анд в американские прерии, в штат Иллинойс. В Соединенных Штатах "Iron Anni", как ее там назвали, сменила несколько владельцев.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Характерный рокот ее моторов вот уже почти 30 лет вновь раздается в небе над Германией. Она по несколько дней гостит в разных городах. Летает по Европе, навещает друзей в Америке. Ее звук похож на жужжание довольного металлического шмеля. Обычная скорость полета - 180 километров в час. Лихачи на немецких автобанах где-то внизу едут быстрее, хотя видят меньше.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Еще в Америке "Тетушку Ю" оснастили моторами Pratt&Whitney 1340, выпускавшимися с 1926 по 1960 годы: девять цилиндров каждый, по 600 лошадиных сил. Ju 52/3m - так звучит полное название модели. Первоначально Юнкерс проектировал одномоторный транспортный самолет, но позже количество двигателей увеличили до трех, в частности, в связи с новыми планами - выпускать пассажирский вариант.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Никаких автопилотов, ручное управление, традиционная навигация... Сейчас этот воздушный олдтаймер совершает в среднем четыре рейса каждый день - с мая по октябрь. С 1986 года - более 17 тысяч взлетов и посадок на 350 аэродромах Европы и Северной Америки.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делают это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь расписана надолго вперед. Допуск выдается после специальных курсов.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурит руководитель полетов.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    16 путешественников заняли места в "машине времени". На поле ее провожает техник Томас Грютьен. Билеты бронируются через секретариат фонда. Один пассажир не приехал. Освободившееся место, не раздумывая, купил кто-то из пришедших просто посмотреть на "Тетушку". Часовая экскурсия - 389 евро. Есть более короткие - 15- и 30-минутные, а также регулярные рейсы, например, из Ганновера во Франкфурт.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин, запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны. Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Во время экскурсии у каждого пассажира есть возможность на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана. Здесь очень шумно. Летчики общаются знаками и через внутреннюю связь. Где-то всего в полутора метрах вращается один из трех пропеллеров. Глаза разбегаются... Пилоты получают не меньше удовольствия, чем пассажиры. Или даже больше.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Первозданный полет. Такие здесь ощущения. Один из пассажиров, которому билет подарили дети к выходу на пенсию, вернувшись на место со своим старым пленочным фотоаппаратом, более подходящим к интерьеру "Тетушки Ю", чем современные цифровые камеры, когда наши взгляды встретились, сказал, что это лучше, чем Рождество, Новый год и день рождения разом... и замер, словно испугавшись, что сон пройдет.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляя техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге. Каждые 60 летных часов "Тетушка Ю" проходит осмотр со сменой масла и регулировкой моторов. Зимой она не летает, у механиков есть время подготовить ее к следующему сезону.

  • Junkers JU-52

    Трудовые будни "Тетушки Ю"

    ''Тетушка Ю'' регулярно заглядывает на авиасалоны и принимает приглашения посетить другие страны. Как долго она будет бороздить небесные просторы? 75 лет - не возраст. Цель - столетний юбилей. Во всяком случае, так звучит девиз тех, кто за нее отвечает.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Как спастись во время грозы

Каждый год в мире от ударов молний гибнут до 24 тысяч человек. Что обязательно нужно знать, чтобы не оказаться в их числе?  

Радуга над немецким курортом

Этот снимок был сделан корреспондентом агентства dpa в курортном городе Бад-Хомбург федеральной земли Гессен.  

Осенняя радуга над Бамбергом

Такую двойную радугу удалось поймать корреспонденту агентства dpа после дождя в районе баварского города Бамберга в начале ноября.  

Как немцы запоминают цвета радуги

Мнемоническую фразу про фазана для запоминания последовательности цветов радуги по-русски знает, пожалуй, каждый, а как обстоят дела в немецком языке?  

Двойная радуга над немецкой "Землей победителей"

В Германии есть речка Зиг (Sieg) - один из притоков Рейна...  

Где купить билеты на летающий памятник - "Тетушку Ю"

В Германии начались продажи билетов на рейсы немецкого воздушного олдтаймера Юнкерс "Ju 52" в 2018 году. Летный сезон откроется в мае и продолжится до конца октября.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Германия в июле - 2018  

Самые улетные стюардессы со всего мира  

Трудовые будни "Тетушки Ю"  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крылатые олдтаймеры  

Самый большой самолет в мире  

Успешные испытания первого в мире электросамолета вертикального взлета  