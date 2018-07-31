Радужный полет (фото)

Двухмоторный пропеллерный самолет на фоне радуги, образовавшейся в небе над Франкфуртом-на-Майне в среду, 1 августа.
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