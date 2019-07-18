Радуга и молния в одном кадре (фото)

Давно ли вам доводилось своими глазами видеть одновременно радугу и, можно сказать, рядом с ней - молнию?
Верхняя Бавария • Эта фотография была сделана в прошедшие выходные в предгорьях Альп около баварского Шледорфа.
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Немецкие молнии
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