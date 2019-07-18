 Радуга и молния в одном кадре (фото) | Кадр дня | DW | 26.08.2019

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Кадр за кадром

Радуга и молния в одном кадре (фото)

Давно ли вам доводилось своими глазами видеть одновременно радугу и, можно сказать, рядом с ней - молнию?

BdT Blitze und Regenbogen in Oberbayern (picture-alliance/dpa/V. Gensch)

Верхняя Бавария • Эта фотография была сделана в прошедшие выходные в предгорьях Альп около баварского Шледорфа.

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    Автор: Максим Нелюбин


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