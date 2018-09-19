 Радослав Сикорский: Силы союзников по НАТО в Польше должны сдерживать РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2018

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Европа

Радослав Сикорский: Силы союзников по НАТО в Польше должны сдерживать РФ

В интервью DW экс-глава польского МИДа прокомментировал будущее размещение военной базы США в Польше. Россия и США обсуждали планируемую численность американских войск при вступлении Польши в НАТО.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Польша выступает за размещение на ее территории союзных сил, которые сдерживали бы Россию, но не угрожали ей. Об этом заявил в интервью Deutsche Welle в среду, 19 сентября, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский . По его словам, планируемая численность войск США обсуждалась между американскими и российскими военными во время вступления Польши в НАТО. "Я очень много работал, чтобы довести это решение до конца", - подчеркнул Сикорский.

Бывший глава польского МИДа особо выделил новый многолетний бюджет Евросоюза, в котором впервые предусмотрены 10 млрд евро на оборону. ЕС должен "иметь оборонительную политику, соответствующую его статусу", считает Радослав Сикорский. "Две страховки лучше, чем одна", - заявил экс-министр, ранее утверждавший, что в обеспечении безопасности лучше полагаться на Евросоюз.

Контекст

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Сикорский упомянул и о выходе России из договора об обычных вооруженных силах в Европе. "Если вы можете двигаться, как вам угодно, точно так же может и НАТО", - подчеркнул бывший министр, напомнив о постоянном присутствии войск НАТО в странах Балтии и о двух базах США в Румынии.

Гарантия безопасности против агрессии РФ

Накануне польский президент Анджей Дуда во время визита в Вашингтон заявил, что Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США. В беседе с президентом США Дональдом Трампом Дуда подчеркнул, что подобный шаг является единственной гарантией безопасности его страны против российской агрессии.

В марте Польша и США заключили контракт на поставку двух ракетных комплексов "Патриот". Польша получит их до 2022 года. Всего Варшава намерена закупить 8 ракетных комплексов до 2024 года. По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, закупка подобных систем гарантирует безопасность государства.

Полный текст интервью DW с Радославом Сикорским будет опубликован 26 сентября.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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