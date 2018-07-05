 ″Радио Свобода″ назвала штраф себе как ″иноагенту″ давлением властей РФ | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2018

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Россия

"Радио Свобода" назвала штраф себе как "иноагенту" давлением властей РФ

В медиакорпорации РСЕ/РС поясняют, что не подали отчет о деятельности в срок, поскольку Минюст РФ не разъяснил порядок их заполнения.

Надпись Иностранный агент

Президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Том Кент выразил уверенность, что "власти России препятствуют" деятельности радиовещательной организации. Об этом он заявил в четверг, 5 июля, реагируя на вердикт мирового суда Тверского района города Москвы.

Приговор в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей был вынесен за непредоставление финансовой информации, "вытекающей из обязанностей НПО, выполняющей функции "иноагента".

В Минюсте РФ пояснили, что РСЕ/РС в указанные срок не подало отчет о своей деятельности.

Представители медиакорпорации поясняют, что она не могла направить документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок заполнения бумаг. Кроме того, порядок отчетности для СМИ - "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока, отмечают в РСЕ/РС.

Том Кент: Возможно уголовное преследование сотрудников

Контекст

Особая пометка не только для ИГИЛ, но и для "СМИ-иностранных агентов": очередная инициатива депутата Петра Толстого приведет к усилению самоцензуры, уверен Александр Плющев. (12.01.2018)

Минюст России готовится регистрировать СМИ как "иностранных агентов" и называет эту меру зеркальным ответом на действия США против российского телеканала RT. Но все не так просто. (21.11.2017)

Том Кент предупреждает, что применение закона о СМИ-"иноагентах" может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России, а также представлять серьезную угрозу их деятельности.

Судебный процесс против РСЕ/РС - новое звено в серии попыток российских властей помешать работе медиакорпорации и развязать кампанию подозрительности против ее журналистов, считает он.

Во вторник, 3 июля, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправки, согласно которым физлица, распространяющее материалы СМИ-"иноагента" и получающие финансирование из-за рубежа, также могут быть признаны СМИ-"иноагентами".

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  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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