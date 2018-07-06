"Радио Свобода" назвала штраф ей как "иноагенту" давлением властей РФ

В медиакорпорации РСЕ/РС поясняют, что не подали отчет о деятельности в срок, поскольку Минюст РФ не разъяснил порядок его оформления.
Президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Том Кент выразил уверенность, что "власти России препятствуют" деятельности радиовещательной организации. Об этом он заявил в четверг, 5 июля, реагируя на вердикт мирового суда Тверского района города Москвы.
Приговор в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей был вынесен за непредоставление финансовой информации, "вытекающей из обязанностей НПО, выполняющей функции "иноагента".
В Минюсте РФ пояснили, что РСЕ/РС в указанные срок не подало отчет о своей деятельности.
Представители медиакорпорации поясняют, что она не могла направить документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок заполнения бумаг. Кроме того, порядок отчетности для СМИ - "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока, отмечают в РСЕ/РС.
Том Кент: Возможно уголовное преследование сотрудников
Том Кент предупреждает, что применение закона о СМИ-"иноагентах" может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России, а также представлять серьезную угрозу их деятельности.
Судебный процесс против РСЕ/РС - новое звено в серии попыток российских властей помешать работе медиакорпорации и развязать кампанию подозрительности против ее журналистов, считает он.
Во вторник, 3 июля, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправки, согласно которым физлица, распространяющие материалы СМИ-"иноагента" и получающие финансирование из-за рубежа, также могут быть признаны СМИ-"иноагентами".
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