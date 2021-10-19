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Радиостанция "Эхо Москвы"

"Эхо Москвы" - российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция

Радиостаниця впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года под названием "Радио-М". Известность приобрела во время попытки путча 1991 года, став одной из немногих радиостанций, которые выступили против ГКЧП. Главный редактор - Алексей Венедиктов

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 23, 2017: The office of the Ekho Moskvy Echo of Moscow radio station, where an unidentified man has attacked Tatyana Felgenhauer, a radio journalist for Ekho Moskvy. Blinding a security guard with pepper spray, the man broke into the office and stabbed the journalist in the neck. Police have detained the assailant, Tatyana Felgenhauer has been hospitalised. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS066341

"Эхо Москвы" заплатит более полумиллиона рублей по закону об "иноагентах" 19.10.2021

Суд признал виновными "Эхо Москвы" и главреда ее сайта в том, что они в 12 случаях не указали в качестве "иноагентов" некоммерческие организации, включенные в реестр как выполняющие функции "иноагента".
Russland, Wohnung von Nawalny in Moskau wird durchsucht MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 27, 2021: A police officer enters Russian opposition activist Alexei Navalny s apartment at a residential building in Lyublinskaya Street. Investigators search apartments of Alexei Navalny and his wife Yulia, his brother Oleg, and the Navalny.Live studio in connection with the case of violation of sanitary-epidemiological rules. The case under Article 236 of the Russian Criminal Code was initiated after the 23 January 2021 unauthorized rally in support of Navalny. According to the Moscow emergency response center on the coronavirus situation control and monitoring, 19 people with COVID-19 who had received stay-at-home order, attended the event. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F543D

Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр искала полиция 21.08.2021

Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что полицейский пришел в квартиру ее родителей, где она прописана. Журналистка полагает, что визит полиции связан с частичным взломом базы сайта Free.navalny.com.
09.08.2016 FILE - In this Tuesday, Aug. 9, 2016 file photo, businessman Yevgeny Prigozhin, left, gestures on the sidelines of a summit meeting between Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Konstantin palace outside St. Petersburg, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the troll factory whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) |

Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" из-за слов о "хозяине ЧВК Вагнера" 10.06.2021

Близкого к Путину бизнесмена в эфире "Эха Москвы" назвали "хозяином ЧВК Вагнера". Пригожин требует опровергнуть и удалить эту информацию. Станция будет судиться, заявил ее главред Алексей Венедиктов.
A supporter waves Russian flag and shouts slogans during the opposition rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia, Wednesday, April 21, 2021. Police across Russia have arrested more than 180 people in connection with demonstrations in support of imprisoned opposition leader Alexei Navalny, according to a human rights group. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В Москве задерживают участников протеста 21 апреля и журналистов 27.04.2021

Полиция пришла к корреспондентам "Дождя" и "Эха Москвы" Алексею Коростелеву и Олегу Овчаренко, освещавшим протесты сторонников Алексея Навального в Москве 21 апреля.
03.02.2021 Riot police officers detain a man during a protest against a court ruling ordered Russian opposition leader Alexei Navalny jailed for nearly three years, in downtown Moscow early on February 3, 2021. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

На акциях в поддержку Навального задержаны более 11 тысяч человек 03.02.2021

Задержанные на протестах содержались в "жутких условиях", юристов к ним не пускают, рассказал в эфире "Эха Москвы" аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново.

Идет ли проверка Алексея Навального на экстремизм? (01.12.2020) 01.12.2020

Следственный комитет России опроверг информацию о проверке слов Алексея Навального на содержание в них экстремистских призывов. Эксперты же считают, что ситуация похожа на публичный месседж оппозиционеру.

Армия Азербайджана взяла под контроль Лачинский район, местные армяне бегут. DW Новости (01.12.2020) 01.12.2020

В ночь на 1 декабря военнослужащие Азербайджана вошли в Лачинский район, который с 1992 года был под контролем напризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ermittlungsbehörde dementierte Berichte, dass gegen Nawalny wegen seiner Äußerungen in Russland ermittelt wird. Stichwort: Elkin, Karikatur, Russland, Nawalny, Ermittlungen Bildbeschreibung: Karikatur - Alexej Nawalnyj steht vor Polizisten, die ein Wolke Äußerungen durchsuchen. Überschrift: Sicherheitsorgane prüfen Äußerungen von Nawalny ist durchgestrichen.

Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма 01.12.2020

Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.
29.09.2019 *** Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he delivers a speech during a demonstration in Moscow on September 29, 2019. - Thousands gathered in Moscow for a demonstration demanding the release of the opposition protesters prosecuted in recent months. Police estimated a turnout of 20,000 people at the Sakharov Avenue in central Moscow about half an hour after the start of the protest, which was authorised. The demonstrators chanted let them go and brandished placards demanding a halt to repressions of opposition protesters. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP) (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

СКР опроверг проверку высказывания Навального на "Эхе Москвы" на экстремизм 01.12.2020

Следователи считают, что Навальный в передаче "Эха Москвы" в апреле призвал к насильственному изменению конституционного строя в России, сообщает источник ТАСС. СКР опроверг эту информацию.
Beschreibung: Journalistin Swetlana Prokopjewa. Schlagworte:Swetlana Prokopjewa Jahr/Ort: 2019 Pskow Fotograf: Lew Schlosberg

Светлана Прокопьева: Власти хотят табуировать темы терроризма и спецслужб 06.07.2020

Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за комментария взрыва, устроенного перед отделением ФСБ в Архангельске. Накануне приговора Прокопьева рассказала DW об абсурдности обвинения.
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ПЕН-клуб в Петербурге требует прекратить дело Прокопьевой 05.07.2020

Дело журналистки Светланы Прокопьевой - это "дело против всех нас, против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны", считают члены петербургского ПЕН-клуба.
Beschreibung: Demonstration zur Unterstützung der Journalistin Swetlana Prokopjewa in Pskow am 10.02.2019. Schlagworte: Pskow, Swetlana Prokopjewa, Demonstration Jahr/Ort: 2019 Pskow Fotograf: Artem Avanesow

В Пскове из-за акции в защиту Прокопьевой задержаны журналисты 04.07.2020

В ходе одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой задержаны главред и корреспондент "Псковской губернии". Их отпустили после составления административных протоколов.
Lenin Platz in der Stadt Pskov, Russland, aufgenommen am 24.06.2020 Autor: Sergej Satanovski, DW-Korrespondentin in Sankt Petersburg, Russland d.h. Copyright DW

СПЧ критикует запрос прокуратуры назначить срок журналистке Прокопьевой 04.07.2020

Попытки разобраться в мотивах террористов "не делают людей соучастниками преступления", заявил глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ.
Beschreibung: Journalistin Swetlana Prokopjewa. Schlagworte:Swetlana Prokopjewa Jahr/Ort: 2019 Pskow Fotograf: Lew Schlosberg

Прокуратура требует 6 лет колонии для журналистки Светланы Прокопьевой 03.07.2020

Журналист имеет право публично высказывать свое мнение, заявила в последнем слове Светлана Прокопьева. Ее судят за высказывания о взрыве в здании УФСБ в Архангельске.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 23, 2017: The office of the Ekho Moskvy Echo of Moscow radio station, where an unidentified man has attacked Tatyana Felgenhauer, a radio journalist for Ekho Moskvy. Blinding a security guard with pepper spray, the man broke into the office and stabbed the journalist in the neck. Police have detained the assailant, Tatyana Felgenhauer has been hospitalised. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS066341

"Эхо Москвы" оштрафовали за выступление политолога Валерия Соловья 19.06.2020

Радиостанция "Эхо Москвы" оштрафована на 200 тысяч рублей, главный редактор ее сайта Виталий Рувинский - на 60 тысяч, сообщил главред "Эха" Алексей Венедиктов.
ARCHIV 2014 +++ ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 19, 2014. Radio host and journalist Yulia Latynina in the Ekho Moskvy office at Novy Arbat Street. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE13A14A ITAR TASS Moscow Russia February 19 2014 Radio Host and Journalist Yulia Latynina in The Moskvy Office AT Novy Arbat Street PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE13A14A

Журналистка Латынина назвала фейком письмо о коронавирусе в Татарстане 13.06.2020

Журналистка прочитала 11 апреля в эфире "Эха Москвы" обращение врачей из Нижнекамска о ситуации с коронавирусом, а 13 июня сообщила, что это был фейк и извинилась.
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