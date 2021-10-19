Радиостанция "Эхо Москвы"

"Эхо Москвы" заплатит более полумиллиона рублей по закону об "иноагентах"

Суд признал виновными "Эхо Москвы" и главреда ее сайта в том, что они в 12 случаях не указали в качестве "иноагентов" некоммерческие организации, включенные в реестр как выполняющие функции "иноагента".