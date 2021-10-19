Радиостанция "Эхо Москвы"

"Эхо Москвы" - российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция
Радиостаниця впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года под названием "Радио-М". Известность приобрела во время попытки путча 1991 года, став одной из немногих радиостанций, которые выступили против ГКЧП. Главный редактор - Алексей Венедиктов
Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за комментария взрыва, устроенного перед отделением ФСБ в Архангельске. Накануне приговора Прокопьева рассказала DW об абсурдности обвинения.