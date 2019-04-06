Лесная мельница в "Зеленой Венеции" (фото)

Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.
Шпревальд • Раддушская лесная мельница (Radduscher Buschmühle) находится в бранденбургском регионе Шпревальд ("Лес на реке Шпре"), известного своими многочисленными каналами и прозванного поэтому "Малой" или "Зеленой Венецией". Более двухсот лет она использовалась для производства муки и льняного масла.
Согласно правилам, мельники в Пруссии получали от крестьян в оплату 1/16 часть готовой продукции. Официально она была выведена из эксплуатации во времена ГДР в 1952 году, но владельцы продолжали молоть здесь муку для собственных нужд почти до конца столетия.
В конце Второй мировой войны в 1945 году на мельнице некоторое время был расквартирован офицер Красной Армии. В этом лесном регионе тогда также находилось много беженцев из городов, спасавшихся от бомбардировок. В 2013-2015 годах старую фахверковую мельницу отреставрировали. Сейчас здесь работают пекарня и музей.
Смотрите также:
Вплоть до октября почту в бранденбургском регионе Шпревальд вновь будут доставлять на лодках. (06.04.2019)
Детей в Германии не ищут в капусте, их приносят аисты. Зачем тогда немцам капуста? Чтобы квасить! (09.11.2018)
Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Сейчас здешние лодочники торжественно отпраздновали начало нового туристического сезона. (26.03.2018)
На фото - огуречная пара король Кристоф Первый и королева Ангелика Первая показывают новый урожай овощей в Шпревальде. (14.08.2017)
Эта фотография агентства dpa была сделана в деревне Леде (Lehde) около бранденбургского города Люббенау. Здесь находится музей под открытым небом. (25.11.2016)
На этот раз в нем будет участвовать более 1000 исторических мельниц по всей стране - ветряных, водяных, конных и других видов. (11.05.2016)
В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. (21.03.2019)