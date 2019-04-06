Лесная мельница в "Зеленой Венеции" (фото)

Шпревальд • Раддушская лесная мельница (Radduscher Buschmühle) находится в бранденбургском регионе Шпревальд ("Лес на реке Шпре"), известного своими многочисленными каналами и прозванного поэтому "Малой" или "Зеленой Венецией". Более двухсот лет она использовалась для производства муки и льняного масла.

Согласно правилам, мельники в Пруссии получали от крестьян в оплату 1/16 часть готовой продукции. Официально она была выведена из эксплуатации во времена ГДР в 1952 году, но владельцы продолжали молоть здесь муку для собственных нужд почти до конца столетия.

В конце Второй мировой войны в 1945 году на мельнице некоторое время был расквартирован офицер Красной Армии. В этом лесном регионе тогда также находилось много беженцев из городов, спасавшихся от бомбардировок. В 2013-2015 годах старую фахверковую мельницу отреставрировали. Сейчас здесь работают пекарня и музей.

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