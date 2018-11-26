 Рада одобрила введение военного положения в граничащих с РФ областях Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 26.11.2018

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Украина

Рада одобрила введение военного положения в граничащих с РФ областях Украины

Режим военного положения в граничащих с Россией областях Украины будет действовать 30 суток с 28 ноября. Поводом послужил конфликт с Россией в Керченском проливе.

Заседание Верховной рады (фото из архива)

Заседание Верховной рады (фото из архива)

Верховная рада в понедельник, 26 ноября, одобрила указ президента Петра Порошенко о введении в ряде областей Украины военного положения в связи с конфликтом в Керченском проливе. Документ поддержали 276 депутатов. Решение было принято накануне на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, позднее президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Режим военного положения в Украине вступает в силу 28 ноября и будет действовать 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем: Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и внутренних водах Азовско-Керченской акватории. Согласно закону, органы власти, военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления получают полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, а также полномочия по ограничению конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юрлиц.

Петр Порошенко, выступая перед голосованием в Раде, подчеркнул, что ограничение прав граждан в условиях военного положения будет применяться только в случае наземной агрессии со стороны России.

Также в указе президента о военном положении указано, что следующие выборы главы государства состоятся 31 марта 2019.

Контекст

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

Европарламент осудил чрезмерные проверки Россией судов в Азовском море и милитаризацию всего региона Черного моря. В резолюции евродепутаты призвали ЕС предупредить РФ о новых санкциях в случае эскалации. (25.10.2018)

Конфликт у берегов Крымского полуострова

Накануне пресс-служба ВМС Украины сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении шестерых украинских военных. В ФСБ России заявили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. При задержании были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины.

26 ноября ситуация в Керченском проливе станет темой специальных заседаний Комиссии НАТО - Украина, Постоянного совета ОБСЕ, Совета Безопасности ООН, а также встречи в "нормандском формате" в Берлине.

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    Автор: Сергей Елкин


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