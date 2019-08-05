 Рабочая группа ЦИК рекомендует не регистрировать Соболь и Гудкова | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Рабочая группа ЦИК рекомендует не регистрировать Соболь и Гудкова

Окончательное решение о регистрации ЦИК примет 7 августа, его можно будет обжаловать в Верховном суде. Соболь держит голодовку в знак протеста, Гудков отбывает 30-дневный арест за твит.

Любовь Соболь на акции протеста 14 июля

Любовь Соболь на акции протеста 14 июля

Рабочая группа Центризбиркома РФ во вторник, 6 августа, рекомендовала отказать в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Елене Русаковой и Александру Руденко. Екатерина Игнатова отозвала свою жалобу.

Окончательное решение будет принято на заседании Центризбиркома 7 августа. Если рекомендация рабочей группы будет принята, кандидаты имеют право обжаловать решение об отказе в регистрации в Верховном суде.

Рассмотрение жалобы юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь длилось более двух часов. Для регистрации ей не хватило 239 подписей. Рабочая группа согласилась признать действительными семь подписей, поданных в ее поддержку.

Контекст

Комиссар Совета Европы Дунья Миятович задала главе МВД РФ Колокольцеву ряд неприятных вопросов о разгоне акции протеста в Москве 27 июля. В частности, ее интересовало, наказаны ли силовики за чрезмерное применение силы. (06.08.2019)

Ни уступки властей, ни жесткие действия полиции не могут сбить накал оппозиционных протестов в Москве, пишут масс-медиа Германии. Самое интересное из публикаций на эту тему - в обзоре DW. (05.08.2019)

Перед этим члены рабочей группы единогласно проголосовали за отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, объяснив это ошибками при сборе подписей.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации подавляющему большинству независимых кандидатов в Мосгордуму. Наиболее распространенная причина отказа - большое количество недействительных подписей в поддержку кандидатов, которое превышает максимально допустимый уровень брака в 10 процентов. У юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь эксперты МГИК обнаружили 15 процентов брака, а бывший депутат Госдумы Гудков, по словам представителей МГИК, не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Любовь Соболь с 16 июля держит голодовку в знак протеста против отказа в регистрации. Дмитрий Гудков отбывает 30-дневный арест за твит об акции протеста 14 июля на Трубной площади и 6 августа подал жалобу в ЕСПЧ.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: 

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 26:13

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться

            

Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста (15.07.2019)  

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться  

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов (16.07.2019)  

Также по теме

Russland Moskau Konstantin Jankauskas

Депутат Константин Янкаускас получил 10 суток ареста 05.08.2019

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Константин Янкаускас арестован за организацию несогласованной акции протеста у Мосгоризбиркома 14 июля.

Nemtsova. Interview mit Ljubov Sobol, die Russische Politikerin

Любовь Соболь вызвали на допрос в СК 26.07.2019

В четверг юрист ФБК хотела остаться в Мосгоризбиркоме на ночь, протестуя против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму, однако была задержана. Позже Соболь вручили повестку на допрос в СК в пятницу утром.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Митинг за свободные выборы в Мосгордуму: более тысячи задержанных 27.07.2019

Протестующие против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли на Трубную площадь от здания мэрии. Полиция начала задержания еще до начала мероприятия. DW - с хроникой событий (время мск).

Реклама

Самые читаемые

Бавария открыла бесплатный университет для всех  

На что хватает денег пенсионерам в Германии  

Комментарий: У оппозиции в России появились новые яркие фигуры  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно