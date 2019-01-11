 Работа на годы: как будет формироваться Православная церковь Украины | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.01.2019

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Украина

Работа на годы: как будет формироваться Православная церковь Украины

Получением томоса об автокефалии торжественная часть создания Православной церкви Украины завершена. Впереди многолетний бюрократический процесс и, возможно, судебные тяжбы.

Православные верующие в Украине

С 15 декабря 2018 года в Украине существует новая поместная церковь - созданная на Объединительном соборе Православная церковь Украины (ПЦУ). Приняв решение о самороспуске, в нее вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Кроме того, к новой церкви присоединились два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

ПЦУ - пока только в молитвах прихожан

С момента Объединительного собора во всех общинах, верующие которых признают себя принадлежащими к ПЦУ, на богослужениях упоминают митрополита Епифания - предстоятеля единой поместной церкви. Это и есть их принадлежность к новому сообществу с церковной точки зрения. Юридически пока все остается по-старому: общины зарегистрированы как принадлежащие к УПЦ КП и УАПЦ. Рядовые священники, с которыми общалась DW, пока не знают, как и когда будет осуществлена ​​перерегистрация их общин. У Православной церкви Украины нет государственной регистрации, она до сих пор не подала в компетентные органы соответствующие документы.

Сначала новой церкви нужно зарегистрировать утвержденный на соборе устав в департаменте по делам религий и национальностей министерства культуры Украины. После того, как устав будет проверен на соответствие украинскому законодательству, Православная церковь Украины получит статус юридического лица. Следующим шагом станет регистрация отдельных епархиальных управлений и их уставов. Но чтобы создать епархии, ПЦУ сначала должна сформировать органы правления. Это будет сделано на первом заседании Синода. По информации DW из церковных кругов, координирующих процесс создания новой церкви, Синод должен собраться в конце января или в начале февраля.

Пока в Православной церкви Украины есть только предстоятель - митрополит Епифаний

Пока в Православной церкви Украины есть только предстоятель - митрополит Епифаний

Массовых переходов из УПЦ МП в новую церковь (пока) не будет

Лишь после создания и государственной регистрации епархиальных управлений ПЦУ начнут регистрироваться отдельные общины. Этот процесс может затянуться на годы. Ведь только УПЦ КП и УАПЦ, которые составляют ядро новой церкви, имеют около семи тысяч общин. Каждая из них должна будет перерегистрировать свой устав в региональном управлении департамента по делам религий и национальностей Минкульта, пояснил в беседе с DW директор агентства "Религиозно-информационная служба Украины" (РИСУ) Тарас Антошевский. "В областях в этих органах работают один-два человека, которые и без того имеют немало обязанностей. Некому этим заниматься", - констатирует обозреватель.

К семи тысячам общин, которые уже де-факто, но пока не де-юре вошли в Православную церковь Украины, вероятно, будут присоединяться и общины Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Пока о таком переходе объявили около 50 общин. Тарас Антошевский прогнозирует, что заявления о переходе могут стать более массовыми после того, как будут зарегистрированы епархиальные управления новой церкви. "Священники ждут, когда будет возможность регистрировать устав в соответствии с принадлежностью к новой церкви", - говорит обозреватель.

Кафедральным собором новой церкви является Михайловский соборе в Киеве

Кафедральным собором новой церкви является Михайловский соборе в Киеве

Страх потерять храм в споре с Московским патриархатом

Одна из причин осторожности священников, которые не спешат открыто заявлять о переходе в новую церковь - страх потерять храм. После заявления о переходе в новую церковь епархиальное управление Московского патриархата может попытаться заменить священника на лояльного или через суд отобрать помещение, говорит Антошевский. В прошлом так уже не раз бывало, когда общины УПЦ МП пытались перейти в УПЦ КП. Начиная с 2014 года около 70 общин перешли из УПЦ МП к Киевскому патриархату, свидетельствует статистика "Религиозно-информационной службы". "В большинстве случаев это обернулось конфликтом за храм", - констатирует директор РИСУ.

Контекст

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После объединительного собора у созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) появился устав и предстоятель. Но развивать новую церковь придется практически с нуля, указывают эксперты. (18.12.2018)

Президентские и парламентские выборы обещают стать главными событиями для Украины в новом году. При этом к уже существующим вызовам добавятся новые. (25.12.2018)

Как показывает актуальная статистика РИСУ о переходах общин в новую поместную церковь, нередко это связано с конфликтом. Например, если большинство общины выступает за переход, а меньшинство, включая священника - против. "Без священника перерегистрировать общину очень трудно. Но даже если перерегистрировать, то, как показывает опыт, это еще не все. Нередко УПЦ Московского патриархата подает в суд", - отмечает Тарас Антошевский. Украинская православная церковь Московского патриархата не признает новую церковь и намерена противостоять ее претензиям на имущество.

Нужны четкие правила для перехода общин в другую церковь

Нередко бывает, что большинство прихожан общины переходит в новую юрисдикцию, но остается без храма. Или же противоборствующие группы в приходе годами борются за помещение. Чтобы решить эту проблему, группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим религиоведом Виктором Еленским еще в 2016 году зарегистрировала законопроект, которым более четко прописывается процедура изменения общинами юрисдикции. Закон гарантирует право переподчинения другому религиозному центру, но как это должно происходить - непонятно.

Согласно законопроекту, решение о смене юрисдикции могут принять члены общины простым большинством голосов. "Закон должен очертить механизм, по которому происходит переход, чтобы он был наименее болезненным. Чтобы переход не вызвал столкновений и юридической волокиты", - пояснил Еленский в беседе с DW. Депутат уверен, что законодательные изменения будут приняты уже в этом году. Впрочем, вероятно, в законопроект будут внесены изменения. Ведь, по словам Еленского, представители церквей опасаются, что решения, принятые простым большинством голосов, оставляют конфликтный потенциал. Поэтому, вероятно, в конце концов будет принята норма о том, что решение должно приниматься двумя третями прихожан.

Тарас Антошевский соглашается, что четкие правила перехода общин нужны. Впрочем, сетует обозреватель, Верховная рада слишком затянула с принятием закона. Теперь, после создания новой церкви, говорит директор РИСУ, вопрос церковных переходов очень политизирован, и уже сам факт рассмотрения такого законопроекта может спровоцировать конфликт.

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    Автор: Ольга Мищенко


 

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