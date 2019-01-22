 Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17 | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2019

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Россия

Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17

Соглашение о финансовой поддержке уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга" подписали Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

Разбившийся малайзийский Боинг (фото из архива)

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум по вопросу финансовой поддержки уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком. Соглашение было опубликовано во вторник, 22 января, на сайте правительства Нидерландов.

Как следует из документа, расходы на государственных обвинителей, органы правосудия и защиту свидетелей понесут исключительно Нидерланды. Характер, масштабы и условия внесения взносов будут определены в двусторонних соглашениях, которые будут заключены между Нидерландами и каждой страной, подписавшей меморандум. Для контроля за расходованием средств будет учрежден комитет финансового надзора.

Контекст

Как выяснили Bellingcat и The Insider, транспортировкой "Бука", с которого был сбит малайзийский лайнер, занимался офицер ГРУ Олег Иванников. Как его нашли и что о нем известно? (25.05.2018)

Юрист Геерт-Ян Кноопс, консультировавший ряд международных трибуналов, в интервью DW дал свою оценку решению рассматривать дело MH17 судом в Нидерландах. (05.07.2017)

Срок действия соглашения составляет пять лет. При необходимости его могут продлить еще на два года. Любая из стран-участниц может выйти из договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом прочие стороны.

Крушение MH17

Малайзийский "Боинг", следовавший рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где в тот момент шли боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Ссылки в интернете

Memorandum of Understanding regarding the financial support for the prosecution of MH17

Аудио- и видеофайлы по теме

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ  

Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя  

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