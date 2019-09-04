Пять самых старых отелей в Германии (фотогалерея)

Здесь останавливались Франц Лист, Генрих Гейне. Представляем отели, которые уже давно стали достопримечательностями.
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