 Пять самых старых отелей в Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.09.2019

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Культура и стиль жизни

Пять самых старых отелей в Германии (фотогалерея)

Здесь останавливались Франц Лист, Генрих Гейне. Представляем отели, которые уже давно стали достопримечательностями.

  • Трактир Pilgrimhaus

    Самые старые отели в Германии

    Еще в 1304 году трактир Pilgrimhaus в городе Зост предлагал странникам подкрепиться после долгой дороги. Здесь останавливались паломники на пути в крупнейшей центр паломничества Сантьяго-де-Компостела. И лишь в 1986 году трактир стал гостиницей. Сегодня этот отель предлагает 29 спальных мест. Номер на двоих обойдется примерно в 100 евро за сутки.

  • В отеле Pilgrimhaus

    Самые старые отели в Германии

    Так один из старейших трактиров в Германии выглядит изнутри.

  • Самый старый постоялый двор в Германии Hotel Zum Bären

    Самые старые отели в Германии

    Фрайбургская гостиница Hotel zum Roten Bären (то есть "У красного медведя") вводит в заблуждение своим названием. На вывеске - медведь не красного, а золотого цвета. А под ним надпись: "Самый старый постоялый двор Германии". Первое официальное упоминание о нем датировано 1387 годом. Отель до сих пор сохранил свой первоначальный вид. Номер на двоих обойдется примерно в 110 евро.

  • Самый старый отель в Германии

    Самые старые отели в Германии

    Hotel zum Roten Bären сменил более полусотни владельцев. Вот уже полвека он принадлежит семье Моники Ханзен (Monika Hansen). Номера отеля выглядят вполне современно, а вот винный погреб выглядит, как несколько веков назад.

  • Трактир Barbarossa

    Самые старые отели в Германии

    Впервые о трактире Barbarossa в Констанце упоминается в 1419 году. В 1874 это здание перешло в собственность семьи Миле (Miehle) и было переоборудовано в семейную гостиницу. 50 номеров не выдают почтенный возраст отеля, зато в винном погребе царит дух Средневековья. Этот отель уже давно стал одной из достопримечательностей города. Цена двухместного номера - от 99 евро за сутки.

  • Hotel Torbräu

    Самые старые отели в Германии

    Постоялый двор Thaltor-Herberge появился в Мюнхене в 1490 году. Позднее он был переименован в Hotel Torbräu. В нем останавливались композитор Франц Лист, писатель Ганс Кристиан Андерсен, поэт Генрих Гейне. Сегодня отель принадлежит семье Кирхлехнер (Kirchlechner), которая управляет им в четвертом поколении. Двухместные номера стоят от 215 евро и выше.

  • Hotel zum Ritter St. Georg

    Самые старые отели в Германии

    Виктор Гюго в 1838 году, побывав в Гейдельберге, описал этот отель в своем очерке, который так и называется - Hotel zum Ritter St. Georg, самыми лестными словами. Не перестают восхищаться им и наши современники. Дворец был построен в 1592 году. Это единственное здание, уцелевшее после опустощающего пожара в 1693 году. Забронировать номер на двоих можно за 110-150 евро.

    Автор: Виктор Вайц


  • Трактир Pilgrimhaus

    Самые старые отели в Германии

    Еще в 1304 году трактир Pilgrimhaus в городе Зост предлагал странникам подкрепиться после долгой дороги. Здесь останавливались паломники на пути в крупнейшей центр паломничества Сантьяго-де-Компостела. И лишь в 1986 году трактир стал гостиницей. Сегодня этот отель предлагает 29 спальных мест. Номер на двоих обойдется примерно в 100 евро за сутки.

  • В отеле Pilgrimhaus

    Самые старые отели в Германии

    Так один из старейших трактиров в Германии выглядит изнутри.

  • Самый старый постоялый двор в Германии Hotel Zum Bären

    Самые старые отели в Германии

    Фрайбургская гостиница Hotel zum Roten Bären (то есть "У красного медведя") вводит в заблуждение своим названием. На вывеске - медведь не красного, а золотого цвета. А под ним надпись: "Самый старый постоялый двор Германии". Первое официальное упоминание о нем датировано 1387 годом. Отель до сих пор сохранил свой первоначальный вид. Номер на двоих обойдется примерно в 110 евро.

  • Самый старый отель в Германии

    Самые старые отели в Германии

    Hotel zum Roten Bären сменил более полусотни владельцев. Вот уже полвека он принадлежит семье Моники Ханзен (Monika Hansen). Номера отеля выглядят вполне современно, а вот винный погреб выглядит, как несколько веков назад.

  • Трактир Barbarossa

    Самые старые отели в Германии

    Впервые о трактире Barbarossa в Констанце упоминается в 1419 году. В 1874 это здание перешло в собственность семьи Миле (Miehle) и было переоборудовано в семейную гостиницу. 50 номеров не выдают почтенный возраст отеля, зато в винном погребе царит дух Средневековья. Этот отель уже давно стал одной из достопримечательностей города. Цена двухместного номера - от 99 евро за сутки.

  • Hotel Torbräu

    Самые старые отели в Германии

    Постоялый двор Thaltor-Herberge появился в Мюнхене в 1490 году. Позднее он был переименован в Hotel Torbräu. В нем останавливались композитор Франц Лист, писатель Ганс Кристиан Андерсен, поэт Генрих Гейне. Сегодня отель принадлежит семье Кирхлехнер (Kirchlechner), которая управляет им в четвертом поколении. Двухместные номера стоят от 215 евро и выше.

  • Hotel zum Ritter St. Georg

    Самые старые отели в Германии

    Виктор Гюго в 1838 году, побывав в Гейдельберге, описал этот отель в своем очерке, который так и называется - Hotel zum Ritter St. Georg, самыми лестными словами. Не перестают восхищаться им и наши современники. Дворец был построен в 1592 году. Это единственное здание, уцелевшее после опустощающего пожара в 1693 году. Забронировать номер на двоих можно за 110-150 евро.

    Автор: Виктор Вайц


Смотрите также:

  • Аугсбург во времена Римской империи. Гравюра 1850 года

    Самые старые города Германии

    Критерии и признаки

    Какой город является самым старым в Германии? Однозначного ответа на этот вопрос историки дать не могут, так как он зависит от многих критериев - учитывать их или нет, археологических находок и прочих фактов. В любом случае, такие города должны были иметь централизованную структуру и власть, обеспечивать себя всем необходимым - продовольствием и водой, а также иметь четкие территориальные границы.

  • Кельн

    Самые старые города Германии

    Древний Рим

    Считается, что старейшие города, существующие до сих пор на территории нынешней Германии, возникли во времена Древнего Рима, то есть были основаны в качестве римских военных лагерей или гражданских поселений на территории здешних римских провинций - на прежних землях кельтских и германских племен вдоль Мозеля, Дуная и Рейна. На фото - капитолийская волчица в Кельне.

  • Реконструированная римская башня в Ксантене

    Самые старые города Германии

    Главные кандидаты

    Часто старейшим немецким городом называют Трир. В любом случае, он был крупнейшим и важнейшим среди них - своего рода "Северным Римом", в котором проживало до 70 тысяч человек. Однако на это право также претендует Вормс. Именно он по решению федерального правительства представляет Германию в Рабочей группе старейших городов Европы. В тройку главных претендентов входит также баварский Кемптен.

  • Экспонат Римско-германского музея в Кельне

    Самые старые города Германии

    В алфавитном порядке

    Так как однозначного ответа на вопрос ученые не дают, мы предлагаем вашему вниманию список из 12 старейших немецких городов, составленный в алфавитном порядке. Многие из них уже отпраздновали свои 2000-летние юбилеи. Отметим также, что после распада Римской Империи новые города на территории нынешней Германии начали появляться лишь спустя несколько столетий - в начале VIII века.

  • План одного из римских гарнизонов на территории Германии

    Самые старые города Германии

    Андернах

    Этот город на левом берегу Рейна ведет свою историю с 12-го года до н. э. Римляне основали здесь лагерь, чтобы охранять переправу через реку на границе с германскими племенами. Место было выбрано около кельтского поселения Antunnacum. Во время раскопок в Андернахе были обнаружены остатки римских укреплений и терм, а также золотые украшения и монеты.

  • Одна их археологических находок, сделанных на территории Аугсбурга

    Самые старые города Германии

    Аугсбург

    Основателями немецкого города Аугсбурга были Друз Старший и Тиберий. В 15-м году до н. э. они прибыли сюда, чтобы по воле своего приемного отца - римского императора Октавиана Августа заложить военный лагерь. Позже он превратился во второе по величине после Трира римское поселение севернее Альп, а в конце первого века даже стал столицей провинции Реция. На фото - находка, сделанная в Аугсбурге.

  • Археологическая находка, сделанная во время раскопок в Бонне

    Самые старые города Германии

    Бонн

    Бывшая столица ФРГ Бонн также обязана своим появлением на картах и левом берегу Рейна древним римлянам, вернее - тому же самому пасынку Октавиана Августа - Друзу Старшему. В 11-м году до н. э. Друз заложил на этих землях германского племени эбуронов военный лагерь, чтобы разведывать отсюда новые территории. В 9-м году н. э. лагерь стал римским каструмом - большим укрепленным гарнизоном.

  • Средневековая городская стена в Вормсе

    Самые старые города Германии

    Вормс

    Старейшие свидетельства присутствия римлян на территории Вормса также относятся к временам правления Октавиана Августа. Их найдено немного, но этого достаточно, чтобы он претендовал на звание старейшего города Германии. При императоре Тиберии здесь началось строительство военного гарнизона, а также было заложено гражданское поселение, позже ставшее центром полуавтономного округа Civitas Vangionum.

  • Фрагмент мозаики Дионисия в Римско-германском музее Кельна

    Самые старые города Германии

    Кельн

    Многочисленные археологические находки, сделанные на территории Кельна, можно увидеть в Римско-германском музее. Укрепленное поселение Оппидум Убиорум было основано здесь в 38-м году до н. э. В середине I-го века оно получило статус колонии - Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Произошло это по воле жены императора Клавдия - родившейся здесь Агриппины, считающейся поэтому основательницей города.

  • Археологический парк Cambodunum

    Самые старые города Германии

    Кемптен

    В списке самых древних немецких городов Кемптен занимает особое место, так как именно он первым из них упомянут в летописях. Запись датирована 18-м годом н. э. Примерно за 30 лет до этого римские войска заняли здешние кельтские территории, на которых находилось поселение Cambodunum. В городе работает археологический парк. Его созданию предшествовали раскопки, продолжавшиеся полтора века.

  • Немецкий угол - место впадения Мозеля в Рейн

    Самые старые города Германии

    Кобленц

    Этот город возник в стратегическом месте - там, где Мозель впадает в Рейн. Римский каструм был заложен в 9-м году до н. э. для охраны водного пути из Майнца в Ксантен. Выгодное положение привело к быстрому росту поселения. В Кобленце обнаружены остатки древнеримского храма. Для переправы через Рейн римляне построили 350-метровый деревянный мост, около 50 опор которого дошло до наших дней.

  • Исторический спектакль под открытым небом в Ксантене

    Самые старые города Германии

    Ксантен

    В Ксантене на Нижнем Рейне находится один из самых известных археологических парков Германии. Музей расположен на месте раскопок города Colonia Ulpia Traiana. Первый военный лагерь был заложен здесь по распоряжению Друза Старшего в 12-м году н. э. Примерно через сто лет поселение получило статус римской колонии. Она входила в число полутора сотен городов империи, имевших такие высшие права.

  • Реконструкция римского корабля в Майнце

    Самые старые города Германии

    Майнц

    Сегодня этот город является столицей федеральной земли Рейнланд-Пфальц, а во времена древних римлян был центром их провинции Верхняя Германия. Римские войска отвоевали эти земли у кельтов в 12-м году до н. э. Сегодня на территории Майнца можно увидеть остатки римского водовода. Также в этом месте находился самый большой римский театр севернее Альп, вмещавший до 10 тысяч зрителей.

  • Битва римлян и германцев под Нойсом

    Самые старые города Германии

    Нойс

    На территории Нойса, расположенного на левом берегу Рейна напротив Дюссельдорфа, находился один из важнейших гарнизонов для операций на землях германских племен - Castrum Novaesium. Лагерь был основан в 16-м году до н. э. Вокруг него вскоре возникло большое гражданское поселение для семей легионеров, торговцев и постоялых дворов. На рисунке 1630 года - битва римлян и германцев под Нойсом.

  • Порта Нигра

    Самые старые города Германии

    Трир

    До прихода римлян в этом месте на Мозеле проживало кельтское племя треверов. В 30-м году до н. э. здесь основали первый римский лагерь, а город Augusta Treverorum, названный в честь императора Октавиана Августа, был заложен около 16-го года до н. э. Своего наивысшего расцвета он достиг в конце второго века. Сегодня древнеримские памятники Трира включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Римский воин

    Самые старые города Германии

    Шпайер

    Римский военный лагерь, положивший начало истории Шпайера, был основан в 10-м году до н. э. Численность его гарнизона составляла 500 солдат. В 150-м году город, возникший на месте военного лагеря, был нанесен на карту мира греческим ученым Клавдием Птолемеем под кельтским названием Noviomagus. Археологические находки этого периода его истории выставлены в краеведческом Музее Пфальца.

  • Эрфурт

    Самые старые города Германии

    P.S.

    После распада Римской империи первые сведения о возникновении новых городов на территории нынешней Германии датированы началом VIII века, большинство - в Тюрингии и Гессене, некоторые - в Баварии. Среди них - Арнштадт (704 год), считавшийся самым старым городом ГДР, а также Фрайзинг (724), Бад-Херсфельд (736), Эрфурт (742, фото) и Фульда (744), основанные во время христианизации этих земель.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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