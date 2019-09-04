Пять самых старых отелей в Германии (фотогалерея)

Самые старые города Германии

Критерии и признаки

Какой город является самым старым в Германии? Однозначного ответа на этот вопрос историки дать не могут, так как он зависит от многих критериев - учитывать их или нет, археологических находок и прочих фактов. В любом случае, такие города должны были иметь централизованную структуру и власть, обеспечивать себя всем необходимым - продовольствием и водой, а также иметь четкие территориальные границы.