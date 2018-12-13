Пять российских бобслеистов отстранены от соревнований из-за допинга

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых российских бобслеистов от соревнований. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации в четверг, 13 декабря. Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин обвиняются в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Зубков в настоящий момент занимает пост главы Федерации бобслея России, Воевода уже завершил спортивную карьеру.

Решение о дисквалификации бобслеистов было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) еще в ноябре 2017 года, результаты их выступления в Сочи, где они завоевали несколько медалей, были аннулированы. Спортсмены были пожизненно отстранены от Олимпийских игр. В феврале 2018 Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) частично смягчил наказание, им было разрешено принимать участие в соревнованиях, однако пришлось пропустить Олимпиаду в Пхенчхане.

Продолжение конфликта МОК и России

Отстранение бобслеистов стало продолжением конфликта между российскими и международными спортивными федерациями из-за применения допинга на Олимпиаде в Сочи. 21 ноября Мосгорсуд восстановил Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона Игр в Сочи на территории РФ. В ответ МОК потребовал от Олимпийского комитета России (ОКР) подать апелляцию на это решение. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде 24 декабря.

В ОКР отметили, что если положения Олимпийской хартии не будут исполняться на территории РФ, это может повлечь жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Александр Зубков заявил российским СМИ, что не согласен с решением об отстранении себя и остальных спортсменов и потребовал от IBSF провести слушания по этому вопросу.

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