 Пять из шести соперников Лукашенко сохранили шансы на регистрацию | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.06.2020

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Беларусь

Пять из шести соперников Лукашенко сохранили шансы на регистрацию

Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало выбыл из президентской гонки, поскольку достоверными признаны менее 100 тысяч подписей в его поддержку.

Сбор подписей за одного из претендентов на пост президента Беларуси

Сбор подписей за одного из претендентов на пост президента Беларуси

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси во вторник, 30 июня, сообщила, что признала достоверными более 100 тысяч подписей у шести претендентов на пост президента страны. Согласно подсчетам ЦИК, больше всех подписей в свою поддержку (свыше 1,9 млн) собрал действующий глава государства Александр Лукашенко. 

У экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико достоверными признаны 165 744 подписей, у главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", предпринимателя Сергея Черечень - 143 109. Барьер в 100 тысяч, являющийся одним из условий для регистрации кандидатом в президенты, преодолели также экс-депутат Палаты представителей от оппозиции Анна Канопацкая (146 588), лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев (106 841) и жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана (104 757).

Бывший дипломат и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало утратил шансы на регистрацию, поскольку достоверными были признаны только 75 249 подписей в его поддержку.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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