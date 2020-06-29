Пять из шести соперников Лукашенко сохранили шансы на регистрацию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси во вторник, 30 июня, сообщила, что признала достоверными более 100 тысяч подписей у шести претендентов на пост президента страны. Согласно подсчетам ЦИК, больше всех подписей в свою поддержку (свыше 1,9 млн) собрал действующий глава государства Александр Лукашенко.
У экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико достоверными признаны 165 744 подписей, у главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", предпринимателя Сергея Черечень - 143 109. Барьер в 100 тысяч, являющийся одним из условий для регистрации кандидатом в президенты, преодолели также экс-депутат Палаты представителей от оппозиции Анна Канопацкая (146 588), лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев (106 841) и жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана (104 757).
Бывший дипломат и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало утратил шансы на регистрацию, поскольку достоверными были признаны только 75 249 подписей в его поддержку.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
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Автор: Владимир Дорохов