Пять заблуждений и мифов о "Северном потоке-2"

В бурной дискуссии вокруг проекта "Газпрома" нередко упускаются из виду элементарные факты. DW перечисляет, что необходимо знать для более предметного разговора о трубопроводе.
В Европе противники "Северного потока-2" утверждают, что он значительно увеличит энергетическую зависимость ЕС от России. В российских соцсетях, в свою очередь, очень популярен тезис, что без этого трубопровода "Германия замерзнет". К тому же широко распространено мнение, что теперь, после достигнутого в Брюсселе компромисса о регулировании трубопровода, его сооружение уж точно не остановить и он, как и намечено, заработает в полную силу к концу 2019 года.
Заблуждение: "Северный поток-2" уже не остановить
Нашумевшее решение, принятое в Брюсселе 8 февраля представителями всех стран Евросоюза на основе германо-французского компромиссного предложения, означает, что ЕС фактически дал окончательный зеленый свет "Северному потоку-2". Суть решения в том, что вносимые в европейское энергетическое законодательство (Третий энергопакет) поправки не приведут к блокированию газпромовского проекта, хотя и могут ужесточить требования к нему.
Так что Евросоюз на законодательном уровне строительство трубопровода на Балтике уже не остановит. Но это все еще может сделать Дональд Трамп. Президент США не раз грозил ввести санкции против участвующих в проекте западных фирм. Достаточно Вашингтону наложить их на высокоспециализированные компании Allseas Group (Нидерланды/Швейцария) и Saipem (Италия), которым принадлежат необходимые для реализации проекта судна- трубопрокладчики, и работы в море просто прекратятся. Другой вопрос, насколько реален такой шаг. Но теоретически он возможен.
Миф: новый газопровод повышает зависимость ЕС от России
Едва ли не главный аргумент противников "Северного потока-2" в Европе и США гласит: этот газопровод увеличит зависимость ЕС от российских энергоносителей, а потому и от политики Кремля. Тем самым как бы подразумевается, что новая транспортная магистраль мощностью 55 миллиардов кубометров в год приведет к значительному увеличению поставок "Газпрома" по сравнению с нынешними. Но это не так.
Главная задача "Северного потока-2" - прекратить или хотя бы сократить газовый транзит через Украину
Вспомним, для чего, собственно, Москва одновременно реализует сразу два крупномасштабных инфраструктурных проекта в Европе: "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Для того, чтобы свести на нет или хотя бы минимизировать газовый транзит через Украину (отвлечемся в данном контексте от целей, которые Владимир Путин при этом преследует). Именно поэтому перед государственной компанией "Газпром" поставлена задача сдать оба газопровода к концу 2019 года. Ведь к этому времени истекает десятилетнее газовое соглашение с Киевом.
Речь, таким образом, идет всего лишь о перераспределении имеющихся объемов нынешнего украинского транзита на два новых обходных маршрута, а вовсе не о качественном увеличении российских поставок. Их существенное наращивание может произойти, наоборот, лишь в том случае, если будут сохранены значительные объемы прокачки через Украину, чего многие в ЕС в интересах Киева как раз и добиваются.
Заблуждение: газ предназначен для Германии
Новый трубопровод строится для того, чтобы осуществлять поставки сибирского газа из России по дну Балтийского моря напрямую в Германию. Отсюда - широко распространенное мнение, что этот газ предназначен для немецкого рынка. Но это не так, что доказывают размеры, маршрут и забронированные мощности газопровода EUGAL. Об этом строящемся сухопутном продолжении "Северного потока-2" далеко не все знают, и он крайне редко учитывается в жарких спорах о проекте "Газпрома".
Так вот, конечная точка "Северного потока-2" находится под немецким городом Грайфсвальдом буквально в нескольких метрах от берега моря. Здесь две его нитки суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров подключат к двум ниткам газопровода EUGAL общей мощностью 51 миллиард кубометров. А они, пройдя по Восточной Германии с севера на юг, закончатся в Чехии.
Таким образом, порядка 90 процентов того газа, который будет поступать по новой транспортной магистрали в Германию, пойдут по территории ФРГ транзитом (примерно 4 миллиарда планируется поставлять по трубопроводу NEL в немецкое газохранилище Реден). Руководитель проекта EUGAL Людгер Хюмбс (Ludger Hümbs) еще год назад сообщил DW, что мощности этого газопровода полностью забронированы на длительный срок одним клиентом (понятное дело, "Газпромом") для доставки газа именно до чешской территории.
Маленькой Чехии, естественно, столько газа не нужно. Правда, его можно частично пустить отсюда по другим, имеющимся трубопроводам обратно в Германию. Однако ее потребности в российском газе и так уже вполне обеспечиваются первым "Северным потоком", а также газопроводом "Ямал-Европа".
Так что основной объем из EUGAL предназначен для австрийского Баумгартена. Ведь здесь находится газовый хаб, который указан во многих долгосрочных контрактах "Газпрома" как пункт передачи того газа, который сейчас доставляется заказчикам транзитом через Украину. Из Баумгартена его качают, прежде всего, на юг, в Италию, которая является крупнейшим в ЕС после Германии покупателем российского голубого топлива.
Таким образом, газ по новой магистрали будет сначала попадать в Германию, но его главным конечным получателем станет вовсе не она, а Италия, а также Австрия и другие страны Центральной и Восточной Европы. Сейчас их снабжают через Украину, после завершения "Северного потока-2" и EUGAL транзит пойдет по немецкой (и чешской) территории.
Миф: немцы замерзнут без "Северного потока-2"
Осознание этого факта позволяет оценить всю надуманность популярного в российских соцсетях мифа, что без "Северного потока-2" Германия "замерзнет". Если уж кому-то может теоретически не хватить топлива, так это итальянцам, но и это маловероятно: у Италии - весьма диверсифицированная система импорта газа.
Что же касается Германии, то здесь газом отапливается примерно половина жилья. Вторая половина обогревается мазутом и другими энергоносителями. В свою очередь, из тех квартир и домов, что потребляют голубое топливо, чисто статистически меньше половины используют российский газ, ведь доля "Газпрома" на немецком рынке не превышает 40 процентов.
Таким образом, от поставок российской компании зависят менее четверти немецких квартир и домов. Иными словами, 75-80 процентов зданий в Германии, опять же чисто статистически, не пользуются газом из России. При таком раскладе ни о каком "замерзании Германии" без еще одной трубы на Балтике не может быть и речи. Тем более, что у ФРГ много других действующих каналов для импорта газа и достаточно денег, чтобы в крайнем случае оплатить экстренные закупки.
Заблуждение: новый газопровод заработает к концу 2019 года
Невнимание к EUGAL и игнорирование графика его сооружения породило ошибочное представление, что "Северный поток-2" вступит в строй уже к концу 2019 года. На самом деле к этому времени в лучшем случае будет завершена прокладка двух ниток на Балтике - иными словами, закончится подводная часть проекта, а под Грайфсвальдом соорудят приемный терминал.
Однако сухопутный отвод EUGAL будет к этому времени готов лишь наполовину. И дело тут не в каком-то срыве графика, а в заранее утвержденном плане, о котором DW рассказал все тот же руководитель проекта Людгер Хюмбс. Официальный график предусматривает прокладку первой нитки до Чехии к концу 2019 года и завершение всего проекта к концу 2020 года.
Таким образом, даже если морской газопровод "Северный поток-2" будет полностью готов в предписанный срок, он в течение года, пока в Восточной Германии сооружается вторая нитка EUGAL, сможет работать лишь вполсилы.
А если учесть, что любую новую магистральную трубу по технологическим причинам никогда не выводят сразу на проектную мощность, а в течение нескольких месяцев постепенно загружают все более крупными объемами газа, то получается: в полную силу взаимозависимая система "Северный поток-2"+ EUGAL даже при самых благоприятных обстоятельствах заработает не раньше весны 2021 года.
Получается, что по меньшей мере до этого времени "Газпрому" придется значительную часть своего европейского экспорта по-прежнему качать через Украину. А значит, об условиях продолжения транзита Москве и Киеву необходимо договориться до конца 2019 года.
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