 Пятый день обороны Киева. Каким он был | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 28.02.2022

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Украина

Пятый день обороны Киева. Каким он был

Длинные очереди в магазины и аптеки, продленный комендантский час, ночь в метро или бомбоубежище, строгий режим на улицах… Реалии украинской столицы глазами корреспондента DW.

В Киеве после уличных боев

В Киеве после уличных боев

В последний день зимы и на пятый день широкомасштабной агрессии России против Украины линия обороны Киева отошла от окрестностей и пригородов столицы. Противник отброшен, военные зачищают Киев от диверсантов. Но гражданскому населению приходится прилагать все большие усилия для элементарного выживания. Впервые за десятки лет киевляне столкнулись с дефицитом хлеба, некоторых основных продуктов питания и лекарств. С перебоями работает транспорт.

Небывалые очереди

Утром 28 февраля, после полуторасуточного комендантского часа, на улицах Киева появилось гораздо больше людей и машин, чем в предыдущие дни. После долгого вынужденного сидения по домам и в бомбоубежищах киевляне нуждались в пополнении запасов воды, еды и лекарств. Городские власти обещали наладить подвоз продовольствия в магазины, но дефицит ощущался на всей территории столицы.

Перед продовольственными магазинами - длинные очереди

Перед продовольственными магазинами - длинные очереди

Чтобы войти в супермаркет торговой сети "Вэлыка кышеня" на Печерской площади в центре Киева корреспонденту DW пришлось выстоять более двух часов в очереди, растянувшейся почти на целый квартал. Люди останавливали выходящих из магазина, которые рассказывали, что хлеба еще нет, есть молочные продукты исключительно длительного хранения, а овощей и фруктов тоже нет. Зато на полках не было недостатка в тортах, пирожных, табачных изделиях и алкоголя, который в этот же день вечером был запрещен к продаже.

Неутешительные новости покупатели встречали спокойно и с пониманием. Однако все встревожены перспективами дальнейшего снабжения города продовольствием. А ближайший сельскохозяйственный рынок был закрыт еще после первого утреннего обстрела окрестностей Киева 24 февраля.

Очереди, но не такие большие, выстроились в аптеки. Так, в трех аптеках на бульваре Леси Украинки в них стояли по 20-30 человек. Но тревоги здесь было больше. "Почему аптеки не причислили к объектам критической инфраструктуры? - спрашивала женщина пенсионного возраста. - И я сама, и моя семья нуждаются в препаратах для инсулинозависимых и гипертоников, у сестры плохо с сердцем, у зятя эпилепсия. Аптеки следовало бы перевести на круглосуточное дежурство".

Усиление режима

Киевской администрации удалось организовать стабильную работу коммунальных служб. За исключением кварталов, где были уличные бои, в жилищах киевлян есть свет, отопление и горячая вода. Стабильно работает оптико-волоконные и мобильные линии интернета, мобильная связь всех украинских операторов. Единственное неудобство - в городе практически не убирается мусор.

Досмотр подозрительного автомобиля, Киев, 28 февраля

Досмотр подозрительного автомобиля, Киев, 28 февраля

На пятый день обороны столицы местные власти пошли навстречу военной комендатуре и увеличили продолжительность комендантского часа. Он теперь начинается не в 22.00, а в 20.00, и длится до 8.00 утра следующего дня. Ужесточились и требования к водителям частных автомобилей. Им строго запрещен проезд по полосе общественного транспорта. "Автомобили, движущиеся по этой полосе, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп. Реагирование будет соответствующим", - сказано в официальном сообщении.

Пользование этой полосой разрешено только автомобилям со спецгрузами, общественному транспорту, военной технике, полиции и каретам скорой помощи. Киевские власти напомнили, что киевляне живут в условиях военного положения и призвали горожан сохранять спокойствие и не подвергать себя опасности.

Причиной ужесточения правил стала угроза, исходящая от диверсионных групп, а также первые, пока еще редкие случаи мародерства. Канал "Оперативно ВСУ" в соцсетях предупредил о том, что диверсанты могут переодеваться в военную форму Украины или в гражданскую одежду, передвигаться на машинах скорой помощи или на гражданских автомобилях с украинскими номерами. Опубликован список захваченных российскими диверсантами машин и их номера - почти 30 транспортных средств. Власти призвали отслеживать их передвижение и сообщать армии и властям.

Жизнь под землей

Единственным способов укрыться от воздушных налетов остаются бомбоубежища. В подземных станциях метро люди располагаются на платформах, а когда там не хватает места - на входе в метро. Во время комендантского часа гражданским разрешается проходить до ближайших бомбоубежищ, но выйти наружу из метро до завершения комендантского времени уже нельзя. На некоторых станциях метро периодически закрывают гермозатворы.

Ночи киевляне проводят на перронах метро

Ночи киевляне проводят на перронах метро

Вечером люди идут ночевать в бомбоубежища. Под них оборудованы также подвалы домов и подземные паркинги. Жители приносят с собой минимально необходимые запасы продовольствия и воды. На станциях метро не нужно беспокоиться хотя бы о воде. Здесь установлены фонтанчики с питьевой водой, по расписанию работают туалеты. Глубоко под землей не слышно взрывов и сирен. Дети и домашние животные могут чувствовать себя здесь значительно спокойнее.

Утром поток людей идет в обратном направлении. Они спешат по домам пополнить запасы продовольствия, отдохнуть, выгулять кошек и собак. В течение дня регулярно воют сирены воздушной тревоги, но на них уже многие просто не обращают внимания. "Сирены включают часто, а вот отбой воздушной тревоги дают не всегда. Не могу же я все время бегать туда-сюда", - сказал DW мужчина среднего возраста, во время очередного воя сирен спокойно развлекавший двоих детей на детской площадке в одном из киевских дворов.

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