 Пятый день забастовки вызвал в Париже транспортный хаос | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2019

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Европа

Пятый день забастовки вызвал в Париже транспортный хаос

Во французской столице в утренние часы пик образовались заторы общей протяженностью 600 километров. Масштабные перебои в работе общественного транспорта во Франции продолжаются с 5 декабря.

Автомобильные пробки в Париже

В Париже в результате продолжающихся забастовок против пенсионной реформы образовались автомобильные заторы. К 8 часам утра в понедельник, 9 декабря, общая протяженность заторов во французской столице достигла почти 600 километров - почти вдвое больше обычного, сообщила транспортная служба Sytadin.

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Во Франции проходят многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты". DW рассказывает о том, кто эти люди и каковы их шансы на успех. (22.11.2018)

По-прежнему не работают поезда метрополитена и пригородные электрички. Транспортный хаос, вызванный забастовкой работников общественного транспорта, продолжается уже пятый день подряд. С сильными перебоями осуществляется и движение поездов дальнего следования. По данным государственного железнодорожного концерна TGV, на линию вышли лишь 20 процентов его скоростных поездов.

Улучшения ситуации не предвидится и в предстоящие дни. На 10 декабря профсоюзы запланировали новую массовую акцию протеста. 11 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит детали пенсионной реформы- одного из главных проектов президента страны Эмманюэля Макрона.

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

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    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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