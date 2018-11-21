Пятилетие Евромайдана: как одна ночь изменила историю Украины

Пять лет назад киевлянин Дмитрий Однойко учился в Киевском политехническом институте на программиста. Ему тогда было 19 лет. Решение, принятое режимом Януковича об отказе от евроинтеграции, о котором стало известно 21 ноября, Дмитрия, как и тысячи других украинцев, возмутило и привело на мирный протест на площадь Независимости (Майдан) в центре Киева.

Вместе с друзьями он остался на акции протеста, получившей название Евромайдан, и в ночь на 30 ноября. "Тут было около 200 человек. Мы сидели у костров, пили чай, пели песни. Атмосфера была такая, хорошая", - вспоминает Дмитрий. По его словам, никто не ожидал, что появившиеся в четыре утра несколько сотен бойцов "Беркута" начнут применять силу к мирным протестующим: "Они начали нас вытеснять из-под стелы и бить всех, кто попадал под руку".

Свидетельства разгона студентов

Видеокадры о происходящем на площади Независимости 30 ноября к 5-ти утра облетели социальные сети Украины. Несколько "беркутовцев" накидываются на одного человека, бьют его безостановочно дубинками. По ногам, рукам, голове, лицу. Бьют мужчин, женщин. Люди падают, их продолжают бить уже на земле. Крики о помощи. Кто-то пытается сопротивляться и получает в ответ еще больше ударов. Кто-то пытается взывать к совести силовиков, скандируя: "Милиция-с народом!".

Дмитрий Однойко

Дмитрий Однойко рассказывает, что пытался остановить людей, мол, не надо сдавать свои позиции: "Реально ощущалось, что людей охватывает такой, знаете, звериный страх. Потому что все начали убегать, и никто не знал, что делать. Мы были в шоке. За историю современной Украины это было в первый раз, когда, по сути, мирный протест разгоняли настолько жестоко".

Дмитрию повезло, его дубинки "беркутовцев" не зацепили. Еще одной студентке Киево-Могилянской академии - Ольге, нет. И через 5 лет, вспоминая ту ночь, она еле сдерживает слезы: "Понимаете, меня тогда в первый раз в жизни избили. Я почувствовала боль, увидев уже дома, что одежда вся в крови, лицо все в подтеках".

Евромайдан перерос в "Революцию достоинства"

События ночи 30 ноября вызвало волну возмущения по всей стране. По разным оценкам, 1 декабря 2013-го на улицах Киева протестовали до миллиона граждан. В Музее Революции Достоинства последние 5 лет собирают устные истории евромайдановцев. Сотни часов записанных интервью свидетельствуют о том, насколько сильным было возмущение народа.

Северин Наливайко

Успешный киевский юрист, увидев кадры жесткого обращения с протестующими, фактически бросает весь свой бизнес и сутками не выходит из райотделов, чтобы вытащить оттуда задержанных. Архитектор, забыв про свои проекты, начинает с друзьями организовывать отряды самообороны. "Это был переломный момент. Ночью 30 ноября фактически закончился Евромайдан, началась "Революция достоинства". Люди вышли протестовать уже против насилия над ними", - говорит сотрудник музея Северин Наливайко.

Самая не исследованная часть истории революции

Первые дни протестов, ночь разгона студентов пока до конца не исследовали историки. У Музея Революции Достоинства мало ресурсов, и они направлены, в первую очередь, на обработку данных о последующих, более драматических событиях на Майдане, в результате которых погибло около 100 человек. "Лишь некоторые евромайдановцы, с которыми мы говорили, были там именно в ту ночь", - говорит Северин Наливайко.

Северин Наливайко показывает экспонаты Музея Революции Достоинства

Он рассказывает, что музей хотел бы дополнить свою выставку и историями сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне. Пока, даже анонимно никто не согласился. В музее рассчитывают, что МВД и Генпрокуратура Украины все-таки откроют обществу документы, связанные с этим днем. Пока они засекречены в интересах следствия.

Через 5 лет после этих событий также остается не совсем ясно, кто именно отдал приказ применить силу против студентов: сам Янукович, люди из его окружения или некие другие силы. Ольга не хочет рассуждать на ту тему: "Кто бы это ни был, он должен знать, сколько людей на Майдане, потом в Донбассе он этим погубил".

Дмитрий Однойко уверен, что все, что произошло с осени 2013-ого, является следствием "гибридной" войны, которую Россия начала против Украины задолго до того: "Мы должны были предположить, что с таким соседом под боком иначе не будет".

Каков главный результат

После избиения беркутовцами Ольга стала настоящим "солдатом Майдана", не ушла с баррикад до конца. После Майдана ездила волонтером на фронт, помогала раненым в госпитале, потом уже семьям погибших.

Дмитрий тоже был на Майдане до конца. 18 февраля 2014-го получил ранения от осколков светошумовой гранаты. После революции он стал активным участником общественных движений, которые борются против реванша пророссийских сил в Украине: олигархов, политиков, друзей экс-президента Януковича.

Ольга признает, что не очень удовлетворена результатами "Революции достоинства": "Я ожидала большего от борьбы с коррупцией". Дмитрий уверен, что результаты реформ Украина все-таки увидит лет так через 5-10. Главный результат, в его понимании, достигнут: "Украина движется в правильном направлении - в ЕС, а не в Россию".

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