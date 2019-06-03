 Пятеро российских штангистов временно отстранены за допинг | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2019

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Спорт

Пятеро российских штангистов временно отстранены за допинг

Международная федерация временно дисквалифицировала пятерых российских тяжеловесов на основе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Допинг-контроль в московской лаборатории

Допинг-контроль в московской лаборатории

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила пятерых российских штангистов за нарушение антидопинговых правил, сообщает во вторник, 13 августа, пресс-служба IWF. Это первый случай, когда комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена основывалась на данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. 

Контекст

Крейг Риди, глава WADA, назвал доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, "шагом вперед". Ранее WADA сняла дисквалификацию с РУСАДА. (13.03.2019)

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA разрешил РУСАДА продолжить работу. Что это значит и как теперь будут собирать допинговые пробы, рассказал в интервью DW глава РУСАДА Юрий Ганус. (22.01.2019)

Юрий Ганус предложил полностью отстранить руководство ВФЛА, Центра спортивной подготовки и тренерский штаб сборной РФ. Министр спорта России не поддержал инициативу главы РУСАДА. (13.05.2019)

В список отстранённых атлетов попали бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы (2012 и 2013) Давид Беджанян, вице-чемпион мира (2011 и 2013) Олег Чен, призёр чемпионата Европы 2019 Егор Климонов и чемпионка мира 2013 Тима Туриева.

"Хотя IWF уже много сделала для того, чтобы начать новую главу в нашем спорте, мы будем дальше продолжать делать все необходимое, чтобы преследовать прошлые случаи применения допинга. Особенно, когда доказательства предоставлены таким партнером, как WADA", - заявил президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян. 

Макларен ожидал выявления сотен новых случаев применения допинга

Бывший глава независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте Ричард Макларен еще в начале 2019 года выразил подозрение, что после извлечения базы данных Московской лаборатории могут быть обнаружены сотни случаев нарушения антидопинговых правил, по его оценкам, - порядка 300-600. Об этом Макларен заявил 18 января в интервью немецкому телеканалу ARD

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  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"

 

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Ссылки в интернете

Сообщение на сайте IWF

Сообщение на сайте IWF

Интервью Макларена немецкому телеканалу ARD

Интервью Макларена немецкому телеканалу ARD

Аудио- и видеофайлы по теме

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

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