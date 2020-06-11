Пьяный за рулем: как за это наказывают в Германии

В России не утихают дискуссии на тему ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. А какое наказание ждет пьяных водителей в Германии?
ДТП в Германии
Авария в Москве с участием Михаила Ефремова, которая привела к гибели человека, вызвала в России широкий резонанс. 8 июня актер, управляя автомобилем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", водитель которой позже скончался в больнице. Согласно закону, актеру Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
По вине нетрезвых водителей в России до сих пор происходит каждая десятая авария. На фоне большого числа погибших в таких ДТП в июне 2019 года в РФ ужесточили уголовное законодательство. Теперь в случае гибели в аварии человека пьяный водитель может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет, а в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет. А что в Германии грозит водителю, управляющему автомобилем в пьяном виде и совершившему аварию?
Допустимый уровень алкоголя в крови - 0,5 промилле
Контроль скорости на дорогах в Берлине
Для начала отметим, что в Германии существуют четыре вида административных наказаний для водителей: денежные штрафы, штрафные баллы, временный запрет на вождение и лишение прав. При этом штрафные баллы в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге погашаются не быстро. Штраф в один балл - через 2,5 года, в два балла - через 5 лет, в три балла - через 10 лет. Если счет достигает восьми пунктов, водительские права отбирают.
В ФРГ допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя - не более 0,5 промилле: это означает, что перед тем как сесть за руль можно выпить не более пол-литра пива или одного бокала вина (для сравнения: в России допустимая норма ниже - 0,3 промилле). Однако на практике полиция советует не превышать уровень в 0,3 промилле - в случае аварии или нарушения правил дорожного движения алкоголь засчитывается как отягчающее обстоятельство. А водителям моложе 21 года, и тем, кто получил права менее двух лет назад, садиться за руль после употребления спиртных напитков вообще запрещено.
Штрафы от 500 евро и выше
Алкоголь за рулем в ФРГ - дорогое удовольствие. Водитель, превысивший допустимую норму спиртного впервые, платит штраф в размере 500 евро, получает два штрафных пункта, а также на один месяц лишается водительских прав. Если же человека ловят пьяным за рулем повторно, ему грозит более высокий денежный штраф, три штрафных балла и лишение прав уже на три месяца.
Управление авто в пьяном виде в ФРГ карается, в том числе, высокими денежными штрафами
Впрочем, такие правила действуют лишь при условии, что содержание алкоголя в крови водителя ниже 1,1 промилле. Превышение данного уровня уже классифицируется как уголовное преступление: считается, что водитель, достигший этой стадии опьянения уже не в состоянии управлять машиной. В таком случае меру наказания определяет суд. Это может быть штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет и лишение водительского удостоверения на срок от полугода до 5 лет.
"Тест для идиотов"
В случае если уровень содержания алкоголя в крови водителя превышает 1,6 промилле, его, ко всему прочему, обязывают пройти специальную медико-психологическую экспертизу (MPU), которую в Германии в народе называют "тестом для идиотов".
Ежегодно это обследование проходит около 90 тысяч водителей, включая тех, кого лишают прав на месте - к примеру, после совершения ДТП в состоянии сильного опьянения. При этом успешно MPU проходит лишь около 60 процентов тестируемых. Вдобавок, экспертиза стоит денег - от 400 евро до 730 евро. Кроме того, власти могут потребовать пересдать экзамены - только по вождению или вождение и теорию.
Что грозит пьяным виновникам смертельных ДТП?
В то же время ДТП, совершенное водителем в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее за собой жертвы, обернется куда более серьезными последствиями. В Германии совершение такой аварии чревато крупным денежным штрафом либо лишением свободы сроком до пяти лет.
Помимо этого, виновник инцидента обязан выплатить компенсации пострадавшим. В зависимости от обстоятельств инцидента, страховая компания, клиентом которой является правонарушитель, может отказаться от возмещения убытков. В таком случае он должен будет делать это сам.
За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.
Превышение и наказание
Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 20 до 70 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро, один балл и месяц лишения прав, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.
Превышение и наказание
В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.
Превышение и наказание
В 2019 году в Германии произошло около 300 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Общее число погибших составило 3059 человек. Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями.
Превышение и наказание
Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2018 году эта мера применялась 464 тысячи раз. Решения о лишении прав выносились почти 93 тысячи раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.
Превышение и наказание
Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.
Превышение и наказание
Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 60 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Минимальное наказание за несоблюдение дистанции составляет 25 евро, максимальное - 400 евро, 2 балла и 3 месяца лишения прав.
Превышение и наказание
Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.
Превышение и наказание
Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".
Превышение и наказание
Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.
Превышение и наказание
В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...
Превышение и наказание
Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.
Превышение и наказание
Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.
Превышение и наказание
К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.
Превышение и наказание
Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.
Превышение и наказание
Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.
Превышение и наказание
Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.
Превышение и наказание
В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.