Пьяный ежик, четверо ножек (фото)

В этом году в Германии сложились, так сказать, идеальные условия для любителей алкоголя среди животных. Фрукты из-за жаркой погоды уродились на славу и уже начали падать с деревьев. Помимо ежей, чаще всего в природе можно встретить опьяневших кабанов. Много шума несколько недель назад в Германии наделали два в доску пьяных ежика, найденных в центре Эрфурта. Однако они, чтобы оказаться навеселе, пошли более простым путем - налакались остатков из бутылки яичного ликера. Полиция доставила бедолаг в звериный вытрезвитель, вернее - ветеринарную клинику, где они со временем смогли избавиться от похмелья. Однако, как отмечают эксперты, большую угрозу для жизни ежей представляют автомобили, под колеса которых они попадают на дорогах, а не алкоголь в забродивших фруктах или выброшенных бутылках.
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Опасная и полезная еда
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Опасная и полезная еда
Какой еде отдать предпочтение?
Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?
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Опасная и полезная еда
Сладости
Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.
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Опасная и полезная еда
Фастфуд
Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.
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Опасная и полезная еда
Алкоголь
Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.
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Опасная и полезная еда
Соленое
Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.
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Опасная и полезная еда
Углеводы
Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.
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Опасная и полезная еда
Кофе
Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.
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Опасная и полезная еда
Кокосовое масло
Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.
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Опасная и полезная еда
Зеленый чай
Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.
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Опасная и полезная еда
Горький шоколад
Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.
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Опасная и полезная еда
Папайя
Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.
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Опасная и полезная еда
Морковь
Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.
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Опасная и полезная еда
Семечки
Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.
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Опасная и полезная еда
Шпинат
Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.
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Опасная и полезная еда
Лосось
Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.
Автор: Наталия Королева
Самые крепкие сорта пива
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Самые крепкие сорта пива
Samuel Adams. Utopias: 28 %
Бутылка имеет форму медного пивоваренного котла. Содержимое ее настаивалось сроком до 22 лет в самых различных бочках, со вкусом шерри, бренди, коньяка или скотча. Раз в два года пивоварня Samuel Adams из Бостона извлекает из своих недр новые эксклюзивные и ароматные сорта крепкого пива. По цене около 190 евро за бутылку это самое дорогое пиво Америки.
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Самые крепкие сорта пива
BrewDog. Tactical Nuclear Penguin: 32%
В 2009 году пиво Tactical Nuclear Penguin из шотландской пивоварни BrewDog было признано самым крепким в мире. "Ядерный пингвин" рождается в результате частичной заморозки пива, при которой алкоголь концентрируется в незамерзшей жидкости, что и позволяет получить очень крепкое пиво. Шотландские пивовары рекомендуют вкушать его в малых дозах, как "хороший виски или альбом Фрэнка Заппы".
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Самые крепкие сорта пива
Struise. Black Damnation VI-Messy: 39%
Бельгийская пивоварня De Struise Brouwers варит Black Damnation на основе российского императорского стаута, крепкого темного пива верхнего брожения, подаренного британцами Екатерине II. "Черное проклятие" в магазинах не купишь. Знатоки, пробовавшие напиток на пивных фестивалях, рассказывают, что по вкусу оно, в отличие от многих других крепких сортов пива, действительно похоже на пиво.
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Самые крепкие сорта пива
Schorschbräu. Schorschbock 40: 40%
Еще один претендент на звание самого крепкого пива мира в 2009 году - Schorschbock из немецкой пивоварни Schorschbräu. Пиво этой марки с содержанием алкоголя 31% появилось на рынке в 2008 году и тогда было самым крепким в мире. В 2010 году 40-градусное Schorschbock отобрало пальму первенства у "ядерного пингвина" из BrewDog.
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Самые крепкие сорта пива
BrewDog. Sink the Bismarck!: 41%
Шотландцы из BrewDog тоже не медлили и в кратчайшие сроки выпустили еще более крепкое пиво с дерзким названием "Утопи "Бисмарка"!". Пиво, цитирующее в названии крупнейший линкор нацистской Германии, содержит в четыре раза больше хмеля, чем обычный эль, а высокая крепость достигается четырехкратным вымораживанием воды. Бутылка стоит 100 евро.
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Самые крепкие сорта пива
BrewDog. The End of History: 55%
В борьбе за титул "Самое крепкое пиво мира" BrewDog изобрел также светлый эль с содержанием алкоголя 55%. В 2010 году пивоварня выпустила целых 12 бутылок, упакованных в звериные чучела, стоимостью 750 евро за штуку. В 2016 году с помощью краудфандинга были найдены средства для новой серии "Конца истории". Инвесторы, вложившие в фирму 20.000 долларов, получали такой сувенир в подарок.
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Самые крепкие сорта пива
Schorschbräu. Schorschbock 57: 57%
Самое крепкое пиво Германии - Schorschbock 57 из пивоварни Schorschbräu - появилось на рынке в 2011 году. Больше чем 57 % алкоголя, утверждают пивовары, получить невозможно, не нарушая 500-летнего Закона о чистоте пива. Пиво было выпущено количеством 36 бутылок по цене 200 евро каждая.
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Самые крепкие сорта пива
't Koelschip. Start the Future: 60%
Нидерландская пивоварня 't Koelschip ответила немцам и шотландцам пивом Start the Future - тоже обозримое число бутылок, но гораздо дешевле, чем экзотическая "звериная" серия BrewDogs: всего 35 евро за штуку.
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Самые крепкие сорта пива
Brewmeister. Armageddon: 65%
Участвует в соперничестве за титул "Самое крепкое пиво мира" и шотландская пивоварня Brewmeister, выпустившая в 2012 году серию "Армагеддон". Однако потом выяснилось, что этанол, то есть чистый спирт, был добавлен впоследствии. "Конец времен" поэтому исчез из ассортимента.
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Самые крепкие сорта пива
Brewmeister. Snake Venom: 67.5%
Год спустя Brewmeister выдал на гора еще более крепкое пиво - одна бутылка "Змеиного яда" содержит алкоголь в объеме, аналогичном 15 стопкам водки. На этикетке содержится рекомендация пить не больше, чем 35 миллилитров за раз. Пуристы, впрочем, пивом этот ерш не считают, потому что и его крепость была увеличена с помощью добавок алкоголя.
Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина