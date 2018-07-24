Пытки в российских тюрьмах: кто виноват?

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России.
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