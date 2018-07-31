 Пчелиный луг и пчелкин друг (фото) | Кадр дня | DW | 31.07.2018

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Кадр за кадром

Пчелиный луг и пчелкин друг (фото)

Эта фотография цветущей фацелии сделана около нижнесаксонского города Зенде.

Нижняя Саксония

Фацелия была завезена в Европу из Америки и получила здесь широкое распространение как прекрасный медонос, о чем также говорят немецкие народные названия этого растения - Bienenweide и Bienenfreund, то есть пчелиное пастбище и пчелиный друг.

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    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


Микромир крупным планом

  • Божья коровка

    Микромир крупным планом

    На макроснимках Валентина Гутекунста крошечные насекомые производят большое впечатление.

  • Осенняя анемона крупным планом

    Микромир крупным планом

    Цветы - нередкий мотив, как, например, эта осенняя анемона. Свои снимки биолог из Штутгарта размещает на сайте Makro-Treff. Этот экологический фотопроект, основанный им, привлекает десятки тысяч любителей и профессионалов.

  • Макрофотография снежинки

    Микромир крупным планом

    Снежные кристаллы могут быть размером всего пару миллиметров. Но сложность сфотографировать их заключается еще и в том, чтобы найти отдельно лежащую снежинку на подходящей поверхности. Кроме того, часто хлопья начинают таять, еще не долетая до земли.

  • Макрофотография ящерицы

    Микромир крупным планом

    В макрофотографии снимки объектов делаются в натуральную величину (то есть 1:1) или еще крупнее.

  • Кузнечик

    Микромир крупным планом

    Гутекунст считает, что чем больше человек видит фотографий насекомых, тем больше он хочет о них знать, а значит, тем меньше их боится.

  • Пчела на цветке

    Микромир крупным планом

    Проект Гутекунста был отмечен ООН в рамках программы сохранения биоразнообразия.

  • Божья коровка

    Микромир крупным планом

    Объекты для съемки фотограф находит спонтанно. По словам Гутекунста, чтобы увидеть восхитительную природу, достаточно выйти за дверь дома.

  • Паук-скакун

    Микромир крупным планом

    Автор проекта Makro-Treff увлекся макрофотографией, когда увидел снимок такого же паука-скакуна в журнале. Тогда студент-биолог решил, что хочет его повторить.

  • Макрофотография ногохвостки

    Микромир крупным планом

    В макрофотографии важен не только момент съемки, но и процесс обработки. Чтобы получить одно резкое изображение насекомого, часто приходится объединять несколько кадров с разным фокусом. На фото - ногохвостка.

  • Ногохвостка

    Микромир крупным планом

    Еще один портрет ногохвостки. Этим насекомым студент из Штутгарта собирается посвятить свою дипломную работу.

    Автор: Виктория Взятышева


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