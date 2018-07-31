Пчелиный луг и пчелкин друг (фото)

Эта фотография цветущей фацелии сделана около нижнесаксонского города Зенде.
Фацелия была завезена в Европу из Америки и получила здесь широкое распространение как прекрасный медонос, о чем также говорят немецкие народные названия этого растения - Bienenweide и Bienenfreund, то есть пчелиное пастбище и пчелиный друг.
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