Пути эмансипации неисповедимы: женщины и Баухаус

Историю Баухауса (Bauhaus), знаменитой Высшей школы строительства и художественного конструирования, созданной в Германии в 1919 году и просуществовавшей до1933 года, определяли мужчины. Вальтер Гропиус (Walter Gropius), Пауль Клее (Paul Klee), Василий Кандинский, Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe), Ласло Мохой-Надь, - эти всемирно знаменитые художники руководили Баухаусом, преподавали в его мастерских и формулировали художественные принципы школы. Одним словом, они вершили судьбу и самого вуза, и одноименного направления в дизайне и архитектуре.

Однако женщины, говорят в один голос искусствоведы, литераторы и журналисты, тоже сыграли значимую роль в становлении и развитии этого новаторского движения. Причем не только в роли муз знаменитых мужчин, что, конечно, тоже имело место, но и как самодостаточные и успешные архитекторы, дизайнеры мебели, текстиля, кухонной утвари, детских игрушек.

Гунта Штёльцль (в верхнем ряду справа от с мужчины в очках) и учащиеся ее ткацкой масерской при Баухаусе, 1927 год

В 1919 году на учебу в Баухаус поступило даже больше женщин, чем мужчин. Какова же была реакция мужского руководства вуза? Оно поспешило определить большинство студенток в ткацкую мастерскую. Мол, работать с деревом и металлом или быть архитектором - не женских рук дело. Но некоторые женщины все же боролись за места в мастерских по металлообработке, производству мебели, а также за право заниматься архитектурой. И победили!

Среди них, например, была Урсула Шнайдер (Ursula Schneider), для которой Баухаус был уже вторым вузом. Она закончила его и получила диплом архитектора, несмотря на то, что у нее тогда уже был маленький ребенок. Или Хильде Райс (Hilde Reiss). Нацисты преследовали ее за распространение антифашистских листовок, поэтому она эмигрировала в США, где затем успешно работала архитектором.

Женщины Баухауса и текстиль

Из тех студенток, кто волей-неволей посвятил себя ткацкому делу, многие достигли успехов. При этом женщины-дизайнеры Отти Бергер (Otti Berger), Анни Альберс (Anni Albers) или Гунта Штёльцль (Gunta Stölzl) далеко не так известны, как их коллеги по Баухаусу мужского пола.

Отти Бергер некоторое время руководила ткацкой фабрикой при Баухаусе, а после закрытия школы создала собственную текстильную мастерскую. После прихода к власти национал-социалистов в Германии она безуспешно пыталась иммигрировать в США, куда ее звал Ласло Мохой-Надь преподавать в его "Новом Баухаусе" в Чикаго. В 1944 году она была депортирована в Освенцим и там погибла.

Гунта Штёльцль создала совместно со своим соратником по Баухаусу Марселем Брёйером (Marcel Breuer) "африканский стул", известный как образец дизайна раннего Баухауса. В 1930-х она уехала в Швейцарию, где стала известной художницей по текстилю. Гунта Штёльцль считается новатором в деле художественного ткачества, ее работы входят в именитые коллекции ткацкого искусства и выставляются в музеях.

Ковер Гунты Штёльцль

Анни Альберс вышла замуж за преподавателя Баухауса Йозефа Альберса (Josef Albers). Супругам удалось уехать в США. Там Анни Альберс преподавала текстильное дело, работала дизайнером, изучала традиционные кубинские узоры и абстрактную графику. Искусствоведы отмечают, что обращение Анни Альберс к текстильному делу, продиктованное в свое время политикой Баухауса, в определенной степени отвлекло ее от занятия живописью, которая была главной страстью художницы.

Женщина как муза, секретарша и жена

Конечно, важную роль в Баухаусе играли и жены, а также любовницы и подруги знаменитых мужчин. Интересны здесь не только отдельные истории людей и их взаимоотношений, но и складывающаяся из них картина нравов того времени. Казалось бы, что в среде, для которой свобода была жизненно необходима как основа творчества, взаимоотношения между мужчинами и женщинами должны были основываться на полнейшем равноправии полов. На самом же деле, при всей прогрессивности "отцов" Баухауса, они были весьма консервативны не только в отношении своих студенток, но и любимых женщин.

С большой долей уверенности это можно сказать о Вальтере Гропиусе. Историк архитектуры Урсула Мушелер (Ursula Muscheler), которая недавно опубликовала книгу "Мать, муза и госпожа Баухаус" ("Mutter, Muse und Frau Bauhaus"), основанную на письмах Вальтера Гропиуса, считает, что под мантией богемности его отношение к женщинам было весьма патриархальным. Его суть писательница сформулировала так: "Мужчина выходит во враждебный мир, а женщина оказывает ему поддержку в его трудной миссии, используя все свои силы и талант".

Вальтер Гропиус был женат дважды, у него были многочисленные любовные связи. Первой его женой была известная покорительница мужских сердец Альма Малер-Верфель (Alma Mahler-Werfel). До Гропиуса она состояла в браке с композитором Густавом Малером (Gustav Mahler) и была возлюбленной художника Оскара Кокошки (Oskar Kokoschka). Второй женой знаменитого архитектора была Изе Франк (Ise Frank), которая до замужества работала журналисткой. Она прекрасно умела налаживать связи и была непревзойденным мастером пиара. Не случайно за ней закрепилось прозвище "госпожа Баухаус". О ее роли в истории всемирно известной дизайнерской школы надолго забыли, но сейчас, в год столетия Баухауса, вспомнили вновь.

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