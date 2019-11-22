 Путин хочет делать ставку на роботов и беспилотники | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин хочет делать ставку на роботов и беспилотники

Президент РФ обещал увеличить долю современного оружия в армии до 70 процентов. Путин полагает, что РФ должна делать ставку на роботов и беспилотные самолеты.

Новейший российский беспилотник

Новейший российский беспилотник

Россия намерена в будущем сделать ставку на боевых роботов и на беспилотники, о чем в пятницу, 22 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. К числу новейших технологий относятся разведывательные и атакующие беспилотники, лазерные и гиперзвуковые системы, а также роботы, которые могут выполнять "самые разнообразные задачи на поле боя". Необходимо разрабатывать и искусственный интеллект, считает Путин.

Контекст

Мюнхенская конференция по безопасности открылась оптимистичными заявлениями о сплоченности НАТО перед лицом старых и новых вызовов. Но уверенности не прибавилось. Репортаж DW. (15.02.2019)

Правительство ФРГ видит в маленьких беспилотниках серьезную угрозу безопасности авиаперевозок. DW - о том, как немецкие авиадиспетчеры намерены бороться с несостоявшимися пилотами - владельцами дронов. (25.08.2019)

В ближайшие несколько лет доля современного российского оружия и техники в армии будет доведена до 70 процентов и в дальнейшем поддерживаться на этом уровне, обещал российский президент. Сейчас, по его словам, этот показатель составляет 68 процентов. При этом в стратегических ядерных силах, которые играют "ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранения баланса сил в мире", доля современного вооружения должна быть еще выше, считает Путин.

Нынешняя государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы была принята в январе 2018 года. Всего на реализацию ГПВ предусмотрено выделение 20 триллионов руб., из них 19 триллионов - на закупки, ремонт и разработку вооружений, еще 1 триллион - на строительство инфраструктуры в интересах госпрограммы. Предполагается, что эти средства пойдут на работы над новыми зенитно-ракетными комплексами С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" и "Рубеж". Предусмотрена также замена комплексов "Тополь" на "Ярсы", напоминает РБК.

Смотрите также:

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:28

Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5

Контекст

На что бундесверу нужно потратить деньги

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ.  

Ссылки в интернете

Сообщение РБК

Аудио- и видеофайлы по теме

Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5  

Умные машины: с нами против нас?  

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий эксперт о пользе секса в зрелом возрасте  

Украинский транзит газа из РФ по правилам ЕС: как это будет?  

На вооружение НАТО принят новейший разведывательный беспилотник  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно