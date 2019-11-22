Путин хочет делать ставку на роботов и беспилотники

Россия намерена в будущем сделать ставку на боевых роботов и на беспилотники, о чем в пятницу, 22 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. К числу новейших технологий относятся разведывательные и атакующие беспилотники, лазерные и гиперзвуковые системы, а также роботы, которые могут выполнять "самые разнообразные задачи на поле боя". Необходимо разрабатывать и искусственный интеллект, считает Путин.

В ближайшие несколько лет доля современного российского оружия и техники в армии будет доведена до 70 процентов и в дальнейшем поддерживаться на этом уровне, обещал российский президент. Сейчас, по его словам, этот показатель составляет 68 процентов. При этом в стратегических ядерных силах, которые играют "ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранения баланса сил в мире", доля современного вооружения должна быть еще выше, считает Путин.

Нынешняя государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы была принята в январе 2018 года. Всего на реализацию ГПВ предусмотрено выделение 20 триллионов руб., из них 19 триллионов - на закупки, ремонт и разработку вооружений, еще 1 триллион - на строительство инфраструктуры в интересах госпрограммы. Предполагается, что эти средства пойдут на работы над новыми зенитно-ракетными комплексами С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" и "Рубеж". Предусмотрена также замена комплексов "Тополь" на "Ярсы", напоминает РБК.

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