 Путин утвердил штрафы за вовлечение подростков в акции протеста | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2018

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Россия

Путин утвердил штрафы за вовлечение подростков в акции протеста

Организаторам несанкционированных акций протеста грозят крупные штрафы, если будет доказано, что в них вовлекаются несовершеннолетние.

Подростки участвуют в акции протеста в Москве

Подростки участвуют в акции протеста в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказания за вовлечение подростков в несанкционированные акции протеста. Соответствующий документ в пятницу, 28 декабря, опубликован на портале правовой информации.

Контекст

Запугивание молодежи, главной движущей силы уличного протеста в России, стало обыденным. Но получается не очень, мода на протест никуда не уходит, считает Александр Плющев. (21.09.2018)

Пока депутаты Госдумы придумывают, что бы еще запретить школьникам, Мария Кольцова решила разобраться в том, что пугает власть предержащих и почему их эпоха скоро закончится. (12.10.2018)

Молодые жители российских, украинских и белорусских городов мало интересуются политикой, но хотят перемен в своих странах, показывает опрос "Левада-центра" совместно с Фондом Бориса Немцова. (23.11.2018)

Согласно закону, "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании" граждан будут штрафовать на 30-50 тысяч рублей или наказывать арестом до 15 суток. На должностных лиц может быть наложен штраф до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч. В соответствии с поправками отвечать будут организаторы несанкционированного митинга. Повторные нарушения наказуемы штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 200 часов или арестом до 30 суток. Штраф для должностных лиц составит до 600 тысяч рублей, для юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

Законопроект внесли в Думу в мае нынешнего года депутаты "Единой России". Так российские власти отреагировали на рост протестной активности среди молодежи. 5 мая 2018 года примерно в 100 городах России прошли массовые протесты под лозунгами "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Их участники выразили недовольство несменяемостью власти, а также социальными и экономическими проблемами. В ходе акций, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 1600 человек, из них около 700 - в Москве. Многие из задержанных были несовершеннолетними. В сентябре школьники активно участвовали в акциях протеста против повышения пенсионного возраста.

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    Автор: Сергей Елкин


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