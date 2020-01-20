Путин уверяет, что не держится за власть

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, 4 февраля, что предложенные им поправки в Конституцию необходимы не для продления его полномочий, а потому, что "некоторые вещи не работают так, как должны". Объясняя мотивы поправок, Путин сослался на проблемы в здравоохранении и образовании между чиновниками муниципального и регионального уровней. Он считает, что, по Конституции, муниципалитеты в стране не связаны напрямую с государством.

Один из участников встречи в Череповце спросил, нужны ли выборы президента, если всенародное голосование по поправкам в Конституцию можно будет считать вотумом доверия главе государства. Путин назвал предстоящее всенародное голосование "по сути дела, плебисцитом и волеизъявлением граждан" и "высшей формой демократии". Что касается президентских выборов, то, по словам Путина, "это должно быть сделано на альтернативной основе".

Путин рассчитывает внести поправки в Конституцию за три с небольшим месяца

"Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок", - заверил президент РФ. Он напомнил, что в 1993 году референдум о доверии Борису Ельцину готовили 27 дней, а над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. По словам Путина, с момента принятия Конституции поправки вносили 15 раз, а "в среднем работа от заявки до окончания полного цикла работы над поправкой шла от полутора до четырех с половиной месяцев".

Второе чтение поправок в Конституцию в Госдуме запланировано на 11 февраля, с учетом и тех предложений, которые продолжают поступать в рабочую группу. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты проведения всенародного голосования и не определена его форма. А глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сказал, что дата голосования будет указана в законопроекте о поправках.

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