Путин сомневается в необходимости строительства скоростной магистрали

Президент России Владимир Путин сомневается в необходимости строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом в четверг, 1 ноября, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников. По их словам, правительство получило поручение президента повторно обсудить проект ВСМ.

Начальный участок ВСМ между Москвой и Казанью должен связать столицу с Нижним Новгородом. Его строительство обойдется в 621 млрд рублей. Такие данные приведены в плане развития магистральной инфраструктуры. При этом 200 млрд рублей на строительство магистрали требуется выделить из федерального бюджета. Эти средства будут предоставлены при условии операционной безубыточности проекта, говорится в поручении президента.

Решение примут до конца года

План развития инфраструктуры предполагает три проекта сообщения с Нижним Новгородом, утверждает собеседник издания. Помимо ВСМ, в их числе - платная и бесплатная автодороги. Необходимо проверить, совпадают ли у них предполагаемые пассажиропоток и грузовой поток, считает сотрудник администрации президента. По его словам, "отношение к ВСМ положительное, но нельзя дублировать проекты". Решение по железнодорожной магистрали будет принято "до конца года", добавил он.

Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров на совещании 31 октября заявил, что ВСМ будет построена, сообщил близкий к компании собеседник издания. Однако заинтересованных в строительстве компаний до сих пор не нашлось, утверждают знакомые с обсуждением проекта источники. При этом РЖД рискует безнадежно отстать в технологическом отношении, если не приступить к строительству ВСМ, полагает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

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