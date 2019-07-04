Путин секретным указом повысил зарплаты в СК РФ на 20 процентов

В ближайшие три года зарплаты сотрудников Следственного комитета Российской Федерации вырастут на 20 процентов благодаря секретному распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на источник в российском правительстве.

По словам собеседника телеканала, Путин подписал соответствующий указ еще в 2018 году. Поскольку этот документ имеет гриф "для служебного пользования", его нет в открытом доступе, но именно этим документом руководствуются чиновники при корректировке бюджета на предстоящие годы.

Телеканал "Дождь" подсчитал, насколько увеличится зарплата работников СК РФ на основании документов к проекту бюджета на 2020 - 2022 годы, одобренных на заседании комиссии правительства 18 июня. Согласно этим документам, на зарплаты в ведомстве в течение трех лет будет дополнительно выделено 16,5 млрд рублей, то есть по 5,5 млрд рублей в год. В результате средняя зарплата в СКР к 2022 году вырастет на 20 процентов.

Сколько зарабатывают в СК

По подсчетам "Дождя", ежемесячная зарплата следователя СК в среднем увеличится с 110 до 130 тысяч рублей.

Согласно сведениям о доходах за 2018 год, в центральном аппарате СК наиболее высоко оплачивается труд старших помощников председателя СК по особым поручениям: их среднемесячный доход составлял 375 тыс. рублей.

Заместители председателя СКР в минувшем году зарабатывали в среднем по 350 тыс. руб. в месяц. Минимальный ежемесячный доход руководителей главных управлений ведомства - 260 тыс. руб., а ежемесячный доход главы СКР Александра Бастрыкина в 2018 году составлял 960 тыс. рублей.

Всего в Следственном комитете работают более 20 тысяч человек.

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