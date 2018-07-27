Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин готов пригласить главу Белого дома Дональда Трампа в Москву. "Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", - заявил Путин в пятницу, 27 июля, в Йоханнесбурге на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Путин также заявил о своей готовности приехать в Вашингтон - "если будут созданы соответствующие условия для работы".

"Я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие", - приводит слова Путин агентство "Интерфакс". "Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю", - заявил президент, отметив, что у Кремля и Вашингтона есть планы контактов на высшем уровне в рамках "большой двадцатки" и других международных форматов.

Путин также сообщил о наличии контактов "на рабочем уровне" по сирийскому вопросу, отметив, что "этого иногда недостаточно", "нужны контакты и на высшем политическом уровне".

Первая полноформатная встреча в Хельсинки

Первая полноформатная двусторонняя встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Через несколько дней пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что президент дал своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону поручение "пригласить президента Путина в Вашингтон осенью", причем "обсуждение этого визита уже началось", но точная дата приезда пока не определена. Позднее Болтон заявил, что следующая двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после завершения расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

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