Путин предложил шесть пунктов смягчения пенсионной реформы

В телеобращении к гражданам РФ Владимир Путин, в частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет.
В телеобращении к гражданам России президент страны Владимир Путин предложил смягчить положения пенсионной реформы, проект которой в настоящее время рассматривается парламентом. В обращении, вышедшем в записи в эфир российских телеканалов и одновременно размещенном на сайте Кремля в среду, 29 августа, он предложил внести изменения по шести пунктам.
Повысить пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет
Во-первых, необходимо сократить предлагаемый в законопроекте срок повышения пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, считает Путин. Кроме того, следует предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.
"Если у женщины есть трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", - заявил далее российский президент.
Право оформить пенсию на полгода раньше
Вторая поправка касается людей, которые первые столкнутся с повышением пенсионного возраста. Путин предложил установить "особую льготу" для граждан, которые по действующему законодательству вышли бы на пенсию в ближайшие два года. Им необходимо предоставить "право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", заявил он.
Гарантии для людей предпенсионного возраста
В третьем пункте глава российского государства указывает на необходимость дополнительных гарантий на рынке труда для людей старшего возраста - за пять лет до срока выхода на пенсию. "Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста", - отметил он.
Кроме того, Путин предложил разработать "реальные стимулы для бизнеса" с целью заинтересовать компании в приеме на работу людей предпенсионного возраста, а также программу повышения квалификации для таких работников и социальные гарантии для тех из них, кто решил уволиться добровольно.
Льготы для особых категорий граждан и досрочный выход на пенсию
Четвертое предложение касается сохранения льготных условий назначения пенсий представителям коренных народов Севера и надбавках к пенсиям для сельских жителей.
Пятым пунктом Путин предложил сократить на три года трудовой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию - с 40 до 37 лет для женщин и с 45 до 42 лет для мужчин.
Кроме того, он указал на необходимость переходного периода до завершения пенсионной реформы и предоставление предусмотренных для пенсионеров льгот по налогам на недвижимость и землю людям, которые бы по старому законодательству уже вышли на пенсию. "Люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста", - добавил Путин.
Выступить с телеобращением Путина вынудили протесты населения
Начиная со своего второго президентского срока Путин стал все реже выступать с видеообращениями к гражданам РФ. В последние годы обращения в таком формате были, кроме поздравительных новогодних, связаны с очень важными событиями: например, в феврале 2016 года - с принятием заявления о прекращении основной операции в Сирии, а в марте 2018 года - с выборами главы государства.
Наблюдатели отмечают, что выступить со специальным обращением о пенсионной реформе, президента России вынудили широкие протесты населения.Акции против предлагаемого повышения пенсионного возраста, организованные внепарламентской оппозицией, прошли во многих городах России. Против проекта пенсионной реформы в его нынешнем виде высказался целый ряд регионов РФ. А представленная в парламенте КПРФ выступила с инициативой провести референдум о пенсионной реформе.
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