 Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ | Новости из Германии о России | DW | 02.11.2018

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Россия

Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - заявил президент России. ГРУ переименовали в ГУ в рамках реформирования Минобороны в 2010 году.

Владимир Путин

Владимир Путин предложил вернуть слово "разведывательное" в название Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В пятницу, 2 ноября, президент РФ выступил на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню военного разведчика в России.

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Петров - это Мишкин, а Боширов - Чепига. Данные о подозреваемых в отравлении Скрипалей говорят о причастности ГРУ к преступлению. Карикатурист Сергей Елкин о развалившейся легенде. (09.10.2018)

Результаты расследования дела Скрипалей в Великобритании будут иметь серьезные последствия для агентуры российских спецслужб по всему миру, полагает Константин Эггерт. (06.09.2018)

ГРУ было переименовано в ГУ в рамках реформы Минобороны в 2010 году, но аббревиатуру до сих пор используют, говоря о российской военной разведке. "Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - заявил Путин, стоя на фоне экрана, на котором отражалось предложенное им название. По мнению президента, разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки, "так было всегда и везде на протяжении веков".

Недавно след ГРУ был обнаружен в деле об отравлении Скрипалей. В Великобритании предполагаемые сотрудники военной разведки России ГУ Генштаба ВС РФ Александр Петров и Руслан Боширов обвиняются в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности биографии Боширова и Петрова и назвали их настоящие имена: Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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