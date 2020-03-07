 Путин поручил провести в России миграционную реформу | Новости из Германии о России | DW | 08.03.2020

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Россия

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Действующие сегодня в России миграционные правила президент страны назвал "недостаточно ясными и унифицированными".

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Одним из условий для получения гражданства РФ является владение русским языком

Президент России Владимир Путин распорядился провести реформу миграционного режима и института гражданства РФ. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля в пятницу, 6 марта.

Согласно этому документу, действующие сейчас в России миграционные правила являются, в глазах Путина, "недостаточно ясными и унифицированными", а уровень применения информационных технологий в этой области - "невысоким". Кроме прочего, необходимость миграционной реформы в РФ обусловлена проблемой нелегальной трудовой миграции, говорится в поручении президента.

Скорректировать план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы было поручено правительству, МВД, МИД, ФСБ, а также Минюсту совместно с администрацией президента.

Вид на жительство как предпосылка для поручения гражданства РФ

Путин предложил сделать наличие вида на жительство условием получения российского гражданства. В свою очередь институт выдачи разрешений на временное проживание в России президент назвал изжившим себя и отметил, что нередко такие документы покупают.

По мысли Путина, в будущем в России должно быть три возможности для получения гражданства: общий, упрощенный и особый. Общий порядок приема в гражданство России будет применяться ко всем иностранцам, упрощенный - к выходцам из стран, близких к россиянам в социокультурном отношении.

Наконец, особый порядок получения гражданства РФ будет действовать, когда решение о предоставлении гражданства "требует оценки неочевидных фактов". В таком случае решение о предоставлении гражданства будет принимать непосредственно президент России.

Сколько иностранцев имеют вид на жительство в России

Иностранцы, желающие получить вид на жительство в России, должны будут иметь аккаунт в государственной информационной системе, проживать на территории РФ и соблюдать ее законодательство. При этом у них не должно быть опасных инфекционных заболеваний. В то же время кандидаты, "как правило", должны будут владеть русским языком.

По данным МВД России, в 2019 году гражданство РФ получили около 498 000 человек. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял чуть более 269 000 человек. В то же время в 2019 году было выдано около 244 600 разрешений на временное пребывание в России, а в 2018 году - 271 400 таких документов.

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    Автор: Сергей Елкин


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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.  

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