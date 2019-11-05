Путин поручил подготовить словари русского языка для госструктур и СМИ

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку словарей и справочников для госструктур, учреждений и СМИ. Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку во вторник, 5 ноября. "Одновременно с актуализацией законодательства (в языковой сфере. - Ред.) также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ", - заявил президент.

По его словам, эти нормы "должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - исполнительные, судебные, законодательные, - школы и средства массовой информации".

Путин предостерег от вытеснения русского языка

Президент Путин указал также на "громадную ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы", которая лежит на России. "Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно…, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - продолжил Путин, обвинив в этом, в частности, "пещерных русофобов", "разного рода маргиналов" и "агрессивных националистов".

Говоря о языковой политике РФ, президент отметил, что она должна быть "продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям".

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