 Путин поручил подготовить словари русского языка для госструктур и СМИ | Новости из Германии о России | DW | 05.11.2019

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Россия

Путин поручил подготовить словари русского языка для госструктур и СМИ

Президент РФ считает необходимым подготовить государственные справочники с обязательными языковыми нормами. Он также предостерег от попыток вытеснения русского языка.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин (фото из архива)

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку словарей и справочников для госструктур, учреждений и СМИ. Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку во вторник, 5 ноября. "Одновременно с актуализацией законодательства (в языковой сфере. - Ред.) также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ", - заявил президент. 

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По его словам, эти нормы "должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - исполнительные, судебные, законодательные, - школы и средства массовой информации".

Путин предостерег от вытеснения русского языка

Президент Путин указал также на "громадную ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы", которая лежит на России. "Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно…, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - продолжил Путин, обвинив в этом, в частности, "пещерных русофобов", "разного рода маргиналов" и "агрессивных националистов".

Говоря о языковой политике РФ, президент отметил, что она должна быть "продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям".

Смотрите также:

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  • Варенье по-немецки

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    Marmelade - по-немецки это варенье. И хотя по предписаниям ЕС так можно называть только варенье из цитрусовых, в быту немцы используют это понятие для всех его видов. Многие делают варенье сами, хотя баночка магазинного обходится даже дешевле домашнего. При этом фрукты нередко пюрируют или измельчают так, что варенье напоминает джем. Самые популярные сорта - клубника и вишня.

  • Компот по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    И компот немцы любят погуще. Словом Kompott они называют десерт из целых или порезанных на кусочки консервированных фруктов - груш, вишни или слив, а иногда и яблочное пюре. Компот едят - а не пьют - в чистом виде, со взбитыми сливками или сладкими клецками.

  • Посылка по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Если в дверь звонит почтальон и говорит "Paket!", он предлагает вам забрать не полиэтиленовый мешок, а самую настоящую посылку. Именно это слово используется в немецком языке для обозначения отправляемых по почте товаров в коробке. В магазине же при оплате товара на кассе зададут вопрос: "Tüte?" - "Пакет?". За него придется заплатить - так в Германии борются с избытком пластика.

  • Футболка по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Немецкие футболисты играют в трико. Но это не трикотажные брюки для спорта и отдыха. Trikot в немецком языке называется спортивная униформа - футболка из полиэстера или микроволокна в цветах команды или спортивного клуба. Чтобы различать команды, футболки в Германии стали использовать в 19-м веке, когда появились первые спортивные объединения. А логотипы спонсоров - это уже примета нашего времени.

  • Семья по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Familie в немецком языке - это "семья", а "фамилия" - Familienname (буквально "семейное имя") или Nachname ("то, что стоит после имени"). А вы сталкивались с немецкими словами, звучащими, как русские? Расскажите нам о них по адресу: feedback.russian@dw.com или в нашей группе в Вконтакте "DW на русском".

    Автор: Татьяна Вайнман


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