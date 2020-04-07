Путин пообещал спецвыплаты медикам, борющимся с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на фоне набирающей темпы эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в РФ пообещал дополнительные выплаты и социальные гарантии медперсоналу, непосредственно работающему с инфицированными и больными атипичной пневмонией COVID-19. Путин объявил об этом на совещании с главами регионов по тематике борьбы с коронавирусом в среду, 8 апреля.

"Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета так, как это сделано для личного состава вооруженных сил России", - сказал президент.

По его словам, на доплаты медикам уже выделено 10 млрд рублей. Врачи, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами, с апреля по июнь будут получать ежемесячную доплату в размере 80 тыс., фельдшери и медсестры - 50 тыс., а младший медперсонал - 25 тыс. рублей. Врачи скорой помощи, работающие с заболевшими коронавирусом, будут получать надбавку в 50 тыс., а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей в месяц.

Резервы для борьбы с эпидемией

На совещании Путин сообщил, что в регионы для развертывания дополнительных коек в больницах инфекционных отделений уже направлено 33 млрд рублей, еще около 13 млрд выделено на закупку медицинской техники, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и реанимобилей.

Путин заверил, что у России есть все, чтобы преодолеть любой сценарий развития ситуации с коронавирусом. "Ясно, что без определенных потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения. Сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются", - пообещал глава государства.

Помощь бизнесу

Владимир Путин призвал глав российских регионов помочь бизнесу, который серьезно пострадал из-за эпидемии коронавируса. "Конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми. В каждом субъекте федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную системную роль в экономике субъекта", - сказал президент.

По словам Путина, правительство России будет помогать, в первую очередь, тем компаниям, которые в условиях нарастающей эпидемии сохраняют занятость. "Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им - тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты", - сказал президент.

Пособия и выплаты семьям

Владимир Путин сообщил, что с апреля по июнь пособие по безработице в России будет выплачиваться по верхней планке, а именно, в размере МРОТ (12 130 рублей). При этом президент поручил сделать так, "чтобы пособия было получить максимально просто и не обременительно, в дистанционном порядке". Президент также поручил продлить действие ряда документов, срок действия которых истекает.

"Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождения по инстанциям. Поэтому прошу правительство отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее, чем на три месяца", - сказал Путин.

По решению президента, семьям с детьми, где родители временно потеряли работу, будет в течение трех месяцев дополнительно выплачиваться по 3 тыс. руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. При этом семьи с детьми от 3 до 7 лет будут получать выплаты независимо от доходов прошлого года. "Сейчас, когда текущие доходы у многих "просели", нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам", - пояснил президент.

Испытание самоизоляции

Путин также обратился с просьбой ко всем россиянам выдержать испытание самоизоляции из-за коронавируса.

"Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", - подчеркнул глава российского государства.

По данным Университета Джона Хопкинса, В России сейчас насчитывается 8672 случая коронавирусной инфекции, в том числе 63 – с летальным исходом.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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