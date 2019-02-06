 Путин подписал закон о выходе России из договора о РСМД | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2019

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Россия

Путин подписал закон о выходе России из договора о РСМД

Договор от 1987 года предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности. Согласно закону, решение о возобновлении участия России в ДРСМД принимается президентом.

Владимир Путин

Россия в среду, 3 июля, официально вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому возобновление участия в этом договоре является прерогативой главы государства. Закон был принят Госдумой РФ 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

Договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он предусматривал ликвидацию целого класса ракет. Документ запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них. 

Взаимные претензии

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении этого договора и в феврале 2019 года объявил о выходе из него. Россия отвергла обвинения США и предъявила встречные претензии к Вашингтону.

Контекст

США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений, допускаемых Россией. В Кремле все обвинения отвергают. DW собрала ответы на самые важные вопросы о ДРСМД. (02.02.2019)

Вашингтон объявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Будущее мира и Европы теперь выглядит гораздо более мрачным, считает Макс Хофман. (01.02.2019)

Неясным остается и будущее договора СНВ-3 о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, который был заключен в 2010-м и истекает в 2021 году. Этот договор предусматривает сокращение США и Россией ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

29 июня Владимир Путин объявил о начале новых переговоров с США о продлении договора СНВ-3.

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    Автор: Михаил Бушуев


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