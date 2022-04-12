 Путин обсудил с Лукашенко войну в Украине | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2022

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Россия

Путин обсудил с Лукашенко войну в Украине

Президент РФ обсудил с правителем Беларуси войну в Украине и впервые прокомментировал массовые убийства в Буче.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Война в Украине стала основной темой переговоров президента РФ Владимира Путина с правителем Беларуси Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, на космодроме Восточный в Амурской области.

Глава российского государства повторил озвучивавшийся и ранее нарратив, что "операция идет по плану". По его словам, сроки ее завершения зависят от "интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями".

Впервые прокомментировал убийства в Буче

На пресс-конференции по итогам встречи Путин впервые прокомментировал массовые убийства в украинской Буче. По его версии, гибель мирных жителей от рук российских военнослужащих - это "фейк". По словам Путина, он получил от Лукашенко соответствующие документы. "Эти документы переданы в ФСБ - как, кто - у них есть соответствующие перехваты, - на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации", - утверждал президент РФ. Белорусский правитель в свою очередь озвучил версию, что "психологическую операцию" в Буче "провели англичане".

Говоря о санкциях Запада в отношении РФ, российский лидер высказал мнение, что "жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно". "Есть открывающееся окно возможностей, которое заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции и свою науку", - считает при этом Путин.

Речь шла о формировании единого оборонного пространства РФ и Беларуси

Лукашенко в свою очередь отметил, что обсудил с президентом РФ широкий спектр экономических проблем - от ценообразования на нефть и газ до сельского хозяйства - и получил полную поддержку.

Глава российского государства в свою очередь констатировал, что затрагивались "вопросы формирования единого оборонного пространства" Москвы и Минска, меры по "защите западных рубежей", ход военно-технического сотрудничества, а также планы совместных учений.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил еженедельнику Der Spiegel, что не ожидал, что Кремль решится начать войну в Украине. "Я видел перемены в российской политике, но, честно говоря, все еще надеялся на остатки рациональности у Владимира Путина", - пояснил он. По словам Штайнмайера, он "не предполагал, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны". "Это нападение меня потрясло", - подчеркнул он.

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    Автор: Клаудиа Ден


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