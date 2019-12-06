 Путин надеется на укрепление сотрудничества России и Германии | Германия | DW | 30.12.2019

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Германия

Путин надеется на укрепление сотрудничества России и Германии

Президент РФ отправил новогодние поздравления канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

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Юбилейный год 75-летия окончания Второй мировой войны, по мнению президента России Владимира Путина, будет способствовать развитию взаимодействия России и Германии по актуальным вопросам двусторонних и международных отношений. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 30 декабря, говорится в новогодних поздравлениях Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier).

"В посланиях среди прочего подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов - в том числе в рамках "перекрестных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии", - отметили в пресс-службе.

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    Автор: Андрей Гурков


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