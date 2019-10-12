 Путин наградил начальника следователей по ″московскому делу″ | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2019

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Россия

Путин наградил начальника следователей по "московскому делу"

Рустам Габдулин, ведущий помимо прочего следствие по делу о предполагаемом отмывании денег ФБК, получил медаль ордена "За заслуги перед отечеством" 1-й степени.

Задержания не протесте в Москве 27 июля 2019 года

Задержания не протесте в Москве 27 июля 2019 года

Президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Рустама Габдулина, который возглавляет следственную группу по "московскому делу", медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 1-й степени. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 22 октября. В тексте говорится, что старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Габдулин награжден "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу".

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Рустам Габдулин возглавляет группу, расследующую дело о массовых протестах 27 июля в Москве, которые были вызваны отказом властей зарегистрировать ряд независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Под его руководством также ведется следствие вокруг предполагаемого отмывания денег Фондом борьбы с коррупцией, созданным оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Габдулин руководил следствием по "болотному делу"

Ранее Габдулин руководил следствием по делу о протестах на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, а также по делам впоследствии осужденных по "болотному делу" оппозиционера Леонида Развозжаева и координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова. Обоих приговорили к реальным срокам, признав виновными в "организации беспорядков".

В настоящее время Габдулин также руководит группой по расследованию пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

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    Автор: Григорий Аросев


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