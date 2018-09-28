Путин и Россия: изоляция или самоизоляция?

Отравление Скрипалей, поддержка режима Асада и сепаратистов в Донбассе, санкции - это этапы изоляции или самоизоляции Путина и России? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.
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Автор: Сергей Елкин
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