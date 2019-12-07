Путин и Лукашенко не подписали соглашение об углубленной интеграции

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей в Сочи в субботу, 7 декабря, встрече, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции. Следующая встреча президентов состоится уже 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Встреча Путина и Лукашенко продолжалась больше 5 часов. По ее результатам количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. "Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед", - подчеркнул он.

Белорусский президент уехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений.

СМИ сообщили о проекте соглашения

Накануне в российских СМИ появились сообщения о содержании якобы существующего предварительного текста договоренностей об углубленной интеграции. Речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов, частичное объединение банковского надзоре и введение единого внешнеторгового режима. Кроме того, с 2021 года якобы планируется ввести единые правила в таможенной и энергетической сферах.

Предполагалось, что соглашения будут подписаны 7-8 декабря в канун 20-летия подписания Договора о созданиии Союзного государства.

Протесты в Минске

Между тем в субботу в прошла несанкционированная акция против соглашения об углублении интеграции с Россией. В ней приняли участие до тысячи человек. Митингующие собрались на Октябрьской площади, откуда отправились шествием до площади Независимости.

Участники акции несли транспаранты с лозунгами, флаги Беларуси и Евросоюза, выкрикивали речевки на русском и белорусском языках. Несмотря на то, что митинг не был санкционирован, он прошел без задержаний. Милиция проявила вежливость, просила демонстрантов соблюдать правила дорожного движения. Один из лидеров оппозиции, политик Павел Северинец призвал продолжить акцию 8 декабря в 12 часов по местному времени (12.00 мск).

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