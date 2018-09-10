 Путин и Абэ не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.09.2018

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Мир

Путин и Абэ не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил

Переговоры во Владивостоке не позволили решить территориальный спор РФ и Японии вокруг Курильских островов. Синдзо Абэ подчеркнул, что это задача их с Владимиром Путиным поколения.

Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече во Владивостоке, 10 сентября 2018 года

Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече во Владивостоке, 10 сентября 2018 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ не смогли достичь существенного прогресса в вопросе заключения мирного договора между странами. Об этом Путин собщил по итогам встречи с Абэ во Владивостоке в понедельник, 10 сентября.

Контекст

Президент РФ завершил визит в Японию, с которым Токио связывал надежды на прорыв в споре по южным Курилам. Немецкий эксперт Александра Сакаки объяснила DW, оправдались ли ожидания. (16.12.2016)

Одной из главных тем визита президента РФ в Японию будет судьба южных Курил. Эксперт Московского Центра Карнеги Александр Габуев объяснил DW, почему тут не стоит ждать прорыва. (14.12.2016)

Россия и Япония пытаются найти решение вопроса о принадлежности Курильских островов, которое устроило бы обе стороны. Визит президента Путина в Токио может стать здесь отправной точкой. (14.12.2016)

"Вопрос этот обсуждается многие десятилетия. И было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье", - отметил российский президент. Японский премьер подчеркнул, что подписание данного договора является задачей, которую должно решить их с Путиным поколение.

В то же время стороны договорились о реализации до конца 2018 года третьей японской бизнес-миссии на Курилы для конкретизации проектов по совместной хозяйственной деятельности на спорных островах.

После Второй мировой войны между СССР (а затем - Россией) и Японией до сих пор не подписано мирное соглашение. Это связано с территориальным спором вокруг четырех Курильских островов, российский суверенитет над которыми оспаривает Япония.

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    Автор: Ирина Филатова


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