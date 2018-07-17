Путин закрыл центр разработки химического оружия в Шиханах

Президент РФ Владимир Путин распорядился упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, получившее известность как место предполагаемого производства нервно-паралитического вещества "Новичок". В шестимесячный срок правительству РФ и властям Саратовской области следует провести "необходимые организационные мероприятия", говорится в указе, опубликованном 17 июля на официальном портале правовой информации.

В Шиханах, известных также под названиями Вольск-17 и Вольск-18, проживают около 5,5 тысячи человек. Городу присвоен статус ЗАТО в 1997 году для обеспечения безопасной работы находящегося в нем Государственного института технологии органического синтеза (ГИТОС), который считался важнейшим центром разработки химического оружия в СССР. Особый режим предусматривал жесткие ограничения на въезд, постоянное проживание граждан и полеты над его территорией.

Отравления "Новичком"

Британские власти утверждают, что в начале марта 2018 года производившимся в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили экс-половника ГРУ и бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Отравление вызвало дипломатический скандал, Лондон обвинил в организации покушения российские власти. В Москве решительно отвергают все обвинения.

В начале июня в соседнем Эймсбери были доставлены в больницу два британца с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом. 8 июля 44-летняя Дон Стерджес скончалась. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что смерть британки наступила в результате отравления "Новичком" и обвинил в преступлении власти РФ.

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"Новичок" и его жертвы "Новичок" выходит на сцену О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

"Новичок" и его жертвы Скрипалей удалось спасти По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

"Новичок" и его жертвы Споры о стране происхождения яда Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

"Новичок" и его жертвы О "Новинчке" рассказал один из его создателей О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

"Новичок" и его жертвы Новый случай отравления под Солсбери 4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

"Новичок" и его жертвы Опять "Новичок" Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

"Новичок" и его жертвы Смерть Дон Стерджес 8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

"Новичок" и его жертвы Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы 9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

"Новичок" и его жертвы Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость".

"Новичок" и его жертвы 400 предметов для анализа Всего полиция забрала свыше 400 предметов из дома, где находились пострадавшие британцы, в качестве улик и передала лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian. Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща

