 Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться в 2024 году | Новости из Германии о России | DW | 17.12.2020

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Россия

Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться в 2024 году

По словам Владимира Путина, он еще не знает, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РоссииВладимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он снова баллотироваться на новый срок на высший государственный пост. В ходе итоговой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, на соответствующий вопрос журналиста он заявил: "Я для себя еще не принял решение - пойду я, не пойду на выборы в 2024 году".

В то же время глава государства попытался оправдать внесенные в Конституцию РФ изменения, которые дают ему такую возможность. "У меня есть одно универсальное правило - отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать", - добавил он

Пресс-конференция Путина в видеоформате

На этот раз пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в видеоформате в связи с пандемией коронавируса. Глава государства находится в резиденции в Ново-Огарево. Журналисты и фотографы, в свою очередь, расположились  в нескольких пресс-центрах.

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    Автор: Сергей Елкин


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