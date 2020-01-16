Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться в 2024 году

Президент РоссииВладимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он снова баллотироваться на новый срок на высший государственный пост. В ходе итоговой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, на соответствующий вопрос журналиста он заявил: "Я для себя еще не принял решение - пойду я, не пойду на выборы в 2024 году".

В то же время глава государства попытался оправдать внесенные в Конституцию РФ изменения, которые дают ему такую возможность. "У меня есть одно универсальное правило - отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать", - добавил он

Пресс-конференция Путина в видеоформате

На этот раз пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в видеоформате в связи с пандемией коронавируса. Глава государства находится в резиденции в Ново-Огарево. Журналисты и фотографы, в свою очередь, расположились в нескольких пресс-центрах.

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