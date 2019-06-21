Путин временно приостановил перелеты из России в Грузию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля, его текст был опубликован на сайте администрации президента РФ.

Указ был принят президентом для "защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Начиная с 8 июля туроператорам рекомендуется отказаться от продажи путевок, предусматривающих перевозки в Грузию. Правительству РФ поручено обеспечить возвращение на родину российских граждан, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа.

Срок, в течение которого будет действовать указ, не называется. Условием для отмены запрета на полеты российский авиакомпаний в Грузию должна стать "нормализация обстановки в стране", - заяивл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос издания РБК. "Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - подчеркнул Песков.

В Тбилиси вновь прошли многотысячные протесты

После разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на 21 июня оппозиционные активисты вновь собрались вечером перед зданием грузинского парламента. Наблюдатели сообщают, что на демонстрацию, которая проходила мирно, вышло около 10 тысяч человек, пишет агентство dpa.

Выступающие на митинге потребовали досрочного проведения выборов в парламент Грузии, которые назначены на следующий год. Кроме того, в связи с жестким разгоном 20 июня демонстрации в столице протестующие требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Сам глава МВД пообещал покинуть свой пост, когда "возникнет такая необходимость". По словам Гахария, полиция была вынуждена применить спецсредства в отношении протестующих, поскольку мирный протест по вине политиков перерос в насилие и попытку штурма парламента, сообщает агентство "Интерфакс".

В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. По данным министерства здравоохранения, в результате пострадали около 240 человек. Среди пострадавших - 38 сотрудников правоохранительных органов и как минимум один журналист.

Массовые протесты в Грузии из-за выступления депутата Госдумы

Массовые протесты начались в Грузии в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Пять тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который на момент инцидента находился в Азербайджане. 21 июня правящая партия Грузии отправила Кохабидзе в отставку.

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