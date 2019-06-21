 Путин временно приостановил перелеты из России в Грузию | Новости из Германии о России | DW | 21.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин временно приостановил перелеты из России в Грузию

Запрет на воздушные перевозки с территории России в Грузию вступает в силу 8 июля. Указ принят для "защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

Мойщик полов в аэропорту Тбилиси

В аэропорту Тбилиси

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля, его текст был опубликован на сайте администрации президента РФ.

Указ был принят президентом для "защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Начиная с 8 июля туроператорам рекомендуется отказаться от продажи путевок, предусматривающих перевозки в Грузию. Правительству РФ поручено обеспечить возвращение на родину российских граждан, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа.

Срок, в течение которого будет действовать указ, не называется. Условием для отмены запрета на полеты российский авиакомпаний в Грузию должна стать "нормализация обстановки в стране", - заяивл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос издания РБК. "Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - подчеркнул Песков. 

В Тбилиси вновь прошли многотысячные протесты

После разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на 21 июня оппозиционные активисты вновь собрались вечером перед зданием грузинского парламента. Наблюдатели сообщают, что на демонстрацию, которая проходила мирно, вышло около 10 тысяч человек, пишет агентство dpa.

Выступающие на митинге потребовали досрочного проведения выборов в парламент Грузии, которые назначены на следующий год. Кроме того, в связи с жестким разгоном 20 июня демонстрации в столице протестующие требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Сам глава МВД пообещал покинуть свой пост, когда "возникнет такая необходимость". По словам Гахария, полиция была вынуждена применить спецсредства в отношении протестующих, поскольку мирный протест по вине политиков перерос в насилие и попытку штурма парламента, сообщает агентство "Интерфакс".

Контекст

Выступление российского депутата в грузинском парламенте привело к массовым протестам в Тбилиси. Своим взглядом на происходящее поделился с DW экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. (21.06.2019)

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. (21.06.2019)

В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. По данным министерства здравоохранения, в результате пострадали около 240 человек. Среди пострадавших - 38 сотрудников правоохранительных органов и как минимум один журналист.

Массовые протесты в Грузии из-за выступления депутата Госдумы

Массовые протесты начались в Грузии в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Пять тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который на момент инцидента находился в Азербайджане. 21 июня правящая партия Грузии отправила Кохабидзе в отставку.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

 Смотрите также:

  • Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года

    Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.

  • Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии

    Российский парламентарий занял кресло спикера парламента и начал свое выступление на русском языке, возмутив представителей оппозиции.

  • default
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии

    Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

  • Митингующий сжигает портрет Путина
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года

    Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии.

  • Тысячи протестующих перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих

    В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Они требовали отставки его председателя Ираклия Кобахидзе.

  • Протестующие перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии

    Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

  • Столкновения демонстрантов и полиции
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси

    По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 03:25

Реакция Германии на протесты в Грузии

Контекст

Массовая акция протеста в Тбилиси

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. (21.06.2019)  

Ссылки в интернете

Указ о временном запрете на авиаперевозки из России в Грузию

Аудио- и видеофайлы по теме

Саакашвили: люди восстали против России, а Иванишвили съехал с катушек  

Реакция Германии на протесты в Грузии  

Интервью Михаила Саакашвили: Порошенко - удобный президент для Путина, а Венесуэла похожа на Грузию  

Реклама

Самые читаемые

Осторожно, электроскутер!  

Что говорят немецкие политики и эксперты о "прямой линии" Путина  

Убийство политика Любке - сигнал тревоги для Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно