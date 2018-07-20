 Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2018

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Россия

Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Президент РФ утверждает, что ему не нравится ни один из вариантов реформы по повышению пенсионного возраста. Вместе с тем он призвал "оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами".

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста.

"И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал Путин в  пятницу, 20 июля, на встрече с волонтерами ЧМ-2018 во время посещения стадиона "Калининград".

Контекст

Накануне рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в РФ в Москве и Петербурге прошли протестные акции. DW - с места событий. (18.07.2018)

После эйфории от чемпионата мира по футболу россиян ждет похмелье: государство увеличивает финансовую нагрузку на граждан. Речь идет не только об НДС и пенсионной реформе. (05.07.2018)

При этом Путин призвал думать о завтрашнем дне и заверил, что к 2030 году время жизни после выхода на пенсию у мужчин будет свыше 15 лет, а для женщин - свыше 24 лет. "Нам грустно говорить о таких вещах, но, когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами", - добавил президент РФ.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины начиная с 2034 года будут уходить на заслуженный отдых в 63 года.

Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.

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