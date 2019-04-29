Путин вновь упростил схему выдачи паспортов РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства некоторым категориям иностранных граждан - главным образом он касается граждан Украины. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в среду, 1 мая.

Упрощенная процедура будет действовать для граждан Украины, не имеющих гражданства другого государства, которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за их пределы до 18 марта 2014 года. А также для граждан Украины, проживавших в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года, и имеющих вид на жительство или другой документ, разрешающий им жить в России. Те же правила действуют и для лиц без гражданства, а также для их членов семей, в том числе и для усыновленных детей.

Кроме того, процедура затронет людей, депортированных из Крыма в советское время, а также граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившихся на территории РСФСР и имевших советское гражданство.

24 апреля Путин упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республик".

Для получения российского паспорта желающие должны подать заявление в подразделения МВД России, приложив к нему удостоверение личности, выданное властями "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о проживании на территории региона, а также документ о наличии гражданства иностранного государства, и, если имеются, свидетельства о заключении или расторжении брака, и о перемене фамилии.

Таким образом новый указ Путина существенно расширяет категорию тех, кто может претендовать на российское гражданство. В частности, теперь для его получения не нужно обладать паспортом "ДНР" или "ЛНР".

А что Зеленский?

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский ранее предложил "предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями". "Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - заявил он.

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