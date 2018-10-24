Путин внес в Госдуму проект закона о зарубежных счетах чиновников

Президент России Владимир Путин в среду, 24 октября, внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении Генеральной прокуратуры полномочиями по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проверках соблюдения антикоррупционных запретов в отношении российских чиновников. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе данных.

Законодательство РФ запрещает высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний.

Внесенный в Госдуму законопроект позволит Генпрокуратуре РФ, в случае невозможности получения информации от компетентных органов иностранных государств, обращаться за помощью к Центробанку России, который, в свою очередь, будет направлять запросы, касающиеся зарубежных счетов российских чиновников, в органы финансового надзора иностранных государств. Полученную информацию ЦБ РФ будет обязан передавать российской Генпрокуратуре.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования.

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