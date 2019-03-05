Путину в Германии приделали красный нос, но Трампу досталось больше (фото)

Кельн / Майнц • В четверг, 20 февраля, в Германии начинается уличный карнавал этого года. О том, как он проходит, можно подробно посмотреть и прочитать здесь: "Карнавальный ликбез, или Пятое время года в Кельне".

Дональд Трамп в образе танцующего клоуна Пеннивайза из фильма ужасов "Оно" - сатирическая повозка в Кельне

Накануне прессе были показаны некоторые сатирические карнавальные повозки, которые провезут по улицам рейнских городов во время главных карнавальных шествий в понедельник, 24 февраля. Одним из зарубежных героев карнавальной сатиры вновь станет Дональд Трамп. В Кельне компанию американскому президенту также составят Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын.

Дональд Трамп в образе императора Нерона на фоне горящего Капитолия - сатирическая повозка в Майнце

Кстати, среди новых моделей костюмов, предлагающихся в специализированных карнавальных магазинах в Германии, в этом году появился набор под названием "Молодая экологическая активистка из Швеции", так что "Грета Тунберг" на нынешнем карнавале будет представлена должным образом. Фотографии, сделанные во время шествий предыдущих лет, смотрите в галереях ниже.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • В Германии прошли главные карнавальные шествия 2019 года. Неотъемлемая часть этих шутовских процессий - сатирические повозки. Кто из немецких и мировых политиков, а также какие темы удостоились чести на этот раз? Начнем в Дюссельдорфе, где Дональд Трамп и Владимир Путин разрывают договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). В качестве кукловода выступает Ядерная смерть.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Президент США Дональд Трамп стал на карнавале ангелом-хранителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, обвиняемого в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Его убили в посольстве Саудовской Аравии в Турции и, похоже, расчленили, чтобы вывезти с территории посольства.

Карнавальная сатира - 2019 Кельн • В Кельне Дональд Трамп (без лица, но с двумя местами, в которые не заглядывает солнце) играет в гольф разными международными соглашениями и союзами - от НАТО до ВТО. Около сердечка на приспущенных президентских штанах сделана татуировка: признание себе любимому... в любви.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Многолетней "карьере" канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве мишени карнавальной сатиры мы посвятили специальную галерею, а здесь - свежий пример. В 2019 году она была изображена на таком произведении шутовского искусства. Идею позаимствовали у андерградного худождника Бэнкси, работа которого "Девочка с шаром" минувшей осенью самоуничтожилась сразу после аукциона.

Карнавальная сатира - 2019 Кельн • Сформировав в четвертый раз правительственную коалицию, Ангела Меркель заявила, что последний раз занимает должность канцлера. Потом она покинула пост лидера ХДС. На пост нового главы партии претендовали три кандидата. Победила АКК - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отметившая победу шампанским "Меркель Брют", пробка от которого явно летит в глаз ее главному конкуренту Фридриху Мерцу.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Еще одна внутриполитическая немецкая тема, которая привлекла внимание организаторов шествия в Дюссельдорфе. Министр пропаганды "третьего рейха" Йозеф Геббельс качает на руках младенца в памперсах - главу тюрингской земельной организации "Альтернативы для Германии" (АдГ) Бьёрна Хёкке.

Карнавальная сатира - 2019 Кельн • Далее на повестке дня - экология. Посочувствуем рыбке Немо, утопающей или задыхающейся в океане пластиковых отходов. О другой наболевшей экологической теме в Германии (какой именно, догадайтесь пока сами) - чуть позже, а пока еще несколько карнавальных повозок с политической подоплекой.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Много повозок в нынешних шествиях было посвящено проблемам Европы. Начнем с Брекзита - выхода Великобритании из ЕС. По мнению авторов этой композиции из папье-маше, такое желание большинства британцев стало результатом обмана. Как известно, у Пиноккио, когда он лгал, вырастал нос. Здесь жертвой лжи становится британская экономика, нанизанная на длинный нос Терезы Мэй-Пиноккио.

Карнавальная сатира - 2019 Кельн • Великобритания сама себя жестко и беспощадно отправляет в нокаут. "Что упало, то пропало" (Wat fott es, es fott), - так Брекзит прокомментировали в Кельне на местном кельнском диалекте.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Лидер консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский готовит расправу над либеральной Польшей.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Из красавицы - в чудовище? "Bella Italia" превращается в "Brutta Italia"? Однояйцевые братья-близнецы "Расизм" и "Национализм" припали к грудям министра внутренних дел, правого популиста Маттео Сальвини.

Карнавальная сатира - 2019 Кельн • Надписи гласят: "Автомобильная индустрия" - "Сахар" - "Политика". Остальное понятно без комментариев. От разных поблажек и льгот, которые, по мнению участников карнавала, делают политики немецким автомобильным концернам, у последних скоро то самое место слипнется. И ощутимых наказаний за манипуляции с дизельными двигателями тут, похоже, не ожидается. Автор: Максим Нелюбин

