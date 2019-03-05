 Путину в Германии приделали красный нос, но Трампу досталось больше (фото) | Кадр дня | DW | 19.02.2020

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Кадр за кадром

Путину в Германии приделали красный нос, но Трампу досталось больше (фото)

Кто из зарубежных политиков в этом году станет целью карнавальной сатиры во время праздничных шествий в Германии?

Дубовые головы мира (нем. Weltholzköpfe) - сатирическая повозка в Кельне

"Дубовые головы мира" (нем. "Weltholzköpfe") - сатирическая повозка в Кельне

Кельн / Майнц • В четверг, 20 февраля, в Германии начинается уличный карнавал этого года. О том, как он проходит, можно подробно посмотреть и прочитать здесь: "Карнавальный ликбез, или Пятое время года в Кельне".

Дональд Трамп в образе танцующего клоуна Пеннивайза из фильма ужасов Оно - сатирическая повозка в Кельне

Дональд Трамп в образе танцующего клоуна Пеннивайза из фильма ужасов "Оно" - сатирическая повозка в Кельне

Накануне прессе были показаны некоторые сатирические карнавальные повозки, которые провезут по улицам рейнских городов во время главных карнавальных шествий в понедельник, 24 февраля. Одним из зарубежных героев карнавальной сатиры вновь станет Дональд Трамп. В Кельне компанию американскому президенту также составят Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын.

Дональд Трамп в образе императора Нерона на фоне горящего Капитолия - сатирическая повозка в Майнце

Дональд Трамп в образе императора Нерона на фоне горящего Капитолия - сатирическая повозка в Майнце

Кстати, среди новых моделей костюмов, предлагающихся в специализированных карнавальных магазинах в Германии, в этом году появился набор под названием "Молодая экологическая активистка из Швеции", так что "Грета Тунберг" на нынешнем карнавале будет представлена должным образом. Фотографии, сделанные во время шествий предыдущих лет, смотрите в галереях ниже.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • В Германии прошли главные карнавальные шествия 2019 года. Неотъемлемая часть этих шутовских процессий - сатирические повозки. Кто из немецких и мировых политиков, а также какие темы удостоились чести на этот раз? Начнем в Дюссельдорфе, где Дональд Трамп и Владимир Путин разрывают договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). В качестве кукловода выступает Ядерная смерть.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Президент США Дональд Трамп стал на карнавале ангелом-хранителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, обвиняемого в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Его убили в посольстве Саудовской Аравии в Турции и, похоже, расчленили, чтобы вывезти с территории посольства.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • В Кельне Дональд Трамп (без лица, но с двумя местами, в которые не заглядывает солнце) играет в гольф разными международными соглашениями и союзами - от НАТО до ВТО. Около сердечка на приспущенных президентских штанах сделана татуировка: признание себе любимому... в любви.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Многолетней "карьере" канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве мишени карнавальной сатиры мы посвятили специальную галерею, а здесь - свежий пример. В 2019 году она была изображена на таком произведении шутовского искусства. Идею позаимствовали у андерградного худождника Бэнкси, работа которого "Девочка с шаром" минувшей осенью самоуничтожилась сразу после аукциона.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Сформировав в четвертый раз правительственную коалицию, Ангела Меркель заявила, что последний раз занимает должность канцлера. Потом она покинула пост лидера ХДС. На пост нового главы партии претендовали три кандидата. Победила АКК - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отметившая победу шампанским "Меркель Брют", пробка от которого явно летит в глаз ее главному конкуренту Фридриху Мерцу.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Еще одна внутриполитическая немецкая тема, которая привлекла внимание организаторов шествия в Дюссельдорфе. Министр пропаганды "третьего рейха" Йозеф Геббельс качает на руках младенца в памперсах - главу тюрингской земельной организации "Альтернативы для Германии" (АдГ) Бьёрна Хёкке.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Далее на повестке дня - экология. Посочувствуем рыбке Немо, утопающей или задыхающейся в океане пластиковых отходов. О другой наболевшей экологической теме в Германии (какой именно, догадайтесь пока сами) - чуть позже, а пока еще несколько карнавальных повозок с политической подоплекой.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Много повозок в нынешних шествиях было посвящено проблемам Европы. Начнем с Брекзита - выхода Великобритании из ЕС. По мнению авторов этой композиции из папье-маше, такое желание большинства британцев стало результатом обмана. Как известно, у Пиноккио, когда он лгал, вырастал нос. Здесь жертвой лжи становится британская экономика, нанизанная на длинный нос Терезы Мэй-Пиноккио.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Великобритания сама себя жестко и беспощадно отправляет в нокаут. "Что упало, то пропало" (Wat fott es, es fott), - так Брекзит прокомментировали в Кельне на местном кельнском диалекте.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Лидер консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский готовит расправу над либеральной Польшей.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Из красавицы - в чудовище? "Bella Italia" превращается в "Brutta Italia"? Однояйцевые братья-близнецы "Расизм" и "Национализм" припали к грудям министра внутренних дел, правого популиста Маттео Сальвини.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Надписи гласят: "Автомобильная индустрия" - "Сахар" - "Политика". Остальное понятно без комментариев. От разных поблажек и льгот, которые, по мнению участников карнавала, делают политики немецким автомобильным концернам, у последних скоро то самое место слипнется. И ощутимых наказаний за манипуляции с дизельными двигателями тут, похоже, не ожидается.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Штоках (Баден-Вюртмемберг)

    Ангела Меркель на карнавале

    2001 год - Штоках

    Политическая карьера Ангелы Меркель началась около трех десятилетий назад. Постоянным персонажем карнавальной сатиры в Германии она стала в начале 2000-х годов - еще до канцлерства. Эта фотография была сделана в феврале 2001 года в баден-вюртембергском Штокахе, где на карнавальном заседании шуты обвинили Меркель в том, что она плохо руководит оппозицией, но лидер ХДС откупилась бочкой вина.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2000 и 2002 годы - Дюссельдорф

    В первое время Меркель на карнавале изображали в образах (потенциальной) жертвы своих заклятых политических... друзей. В 2000 году шуты раскрыли коварные планы баварского ХСС отправить Меркель-Жанну-д'Арк на костер. В 2002 году мечты почти осуществились, когда она уступила право выдвинуться в канцлеры баварскому премьеру Эдмунду Штойберу. Он проиграл. Канцлером остался Герхард Шредер.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    На этой фотографии изображен еще один (давно забытый) внутрипартийный конкурент Ангелы Меркель - тогдашний премьер-министр Гессена Роланд Кох. Г-н "Повар", а именно так переводится эта фамилия, очень бы хотел сервировать голову Меркель своим приятелям по ХДС на подносе, как точно подметили создатели этой сатирической повозки. Он явно переоценил свои способности.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    В этом же дюссельдорфском шествии 2003 года Ангелу Меркель можно было увидеть в таком виде и... месте. Тогдашнее "красно-зеленое" правительство под руководством Герхарда Шредера и Йошки Фишера занимало критическую позицию по поводу планов США вторгнуться в Ирак. Лидер оппозиции Меркель считала военную операцию в Ираке неизбежным шагом.

  • 2004 - Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2004 год - Дюссельдорф

    Путь Ангелы Меркель в ведомство канцлера не был устлан цветами. Она возглавила правительство ФРГ осенью 2005 года после досрочных выборов в бундестаг. За полтора года до этого, о чем свидетельствует данное произведение карнавальной сатиры и юмора, она окончательно обезвредила своих главных партийных конкурентов. Штойбера и Коха мы уже видели. Третья голова - Фридриха Мерца.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    Пора и важно отметить, что из всех главных карнавальных бастионов Германии самой едкой политической сатирой славится Дюссельдорф, так что фотографий из этого рейнского города будет еще много. По итогам первых месяцев канцлерства дюссельдорфские шуты представили Ангелу Меркель в образе "Lady Angie" - домины, которую немецкий Михель, то есть немцы выбрали себе сами.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    В 2005-2009 годах в Германии действовала так называемая "большая коалиция", созданная консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией. Как СДПГ чувствовала себя в этой коалиции, хорошо видно на этом снимке.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Кельн

    В этом же году данная тема также нашла отражение во время карнавального шествия в Кельне, однако здесь суперженщина Меркель скрутила (так сказать, в бараний рог) не только чужих, но и своих.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2007 год - Кельн

    Непростые отношения партнеров по тогдашней "большой коалиции" не оставались без карнавальных комментариев и в последующие годы. Например, здесь канцлер Ангела Меркель представлена в образе белки из "Ледникового периода", а в качестве того самого орешка использована голова тогдашнего вице-канцлера от СДПГ и министра труда Франца Мюнтеферинга.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2008 год - Дюссельдорф

    Счастливый и крепкий брак выглядит явно иначе. Таким увидели политический союз между ХДС/ХСС и СДПГ организаторы карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2008 году, снабдив свою сатирическую композицию надписью "Еще два года" ("большой коалиции" - до новых выборов). Спиной к нам - тогдашний председатель СДПГ - Курт Бек. Ох, как много их сменилось на веку Меркель.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2009 год - Кельн

    Как избавиться от проблем вроде роста государственного долга? Что насчет политическо-пластической хирургии? Посмотрите на обновленную Ангелу Меркель на кельнском карнавале 2009 года. Первоначально она вообще была изображена в костюме Евы, но накануне шествия канцлеру решили выдать купальник.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2010 год - Дюссельдорф

    Вправе ли государство приобретать краденые базы данных о швейцарских счетах, немецкие владельцы которых укрываются от уплаты налогов в Германии? Эта тема была очень актуальна в начале 2010 года. "Грехопадение канцлера" - так назвали эту повозку в Дюссельдорфе. Вместо яблока познания - жесткий диск с банковской информацией. Костюм Евы здесь, как видим, без цензуры.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2011 год - Дюссельдорф

    Помните, был на веку Ангелы Меркель такой французский президент - Николя Саркози. Как тогда прозвали этот тесный германо-французский политический тандем, можно прочитать на татуировке: "Меркози".

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    В начале 2010-х годов в Греции, Ирландии и Португалии обострились долговые кризисы, для борьбы с которыми в еврозоне был создан Европейский фонд финансовой стабильности, позже - Европейский стабилизационный механизм. "Euro-Rettungsschirm", то есть "Спасательный зонтик для евро" - так эти меры называли в Германии, что нашло отражение во время карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2012 году.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    Второй кабинет Меркель был создан после парламентских выборов осенью 2009 года. Политический союз консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной партии СвДП был не только тандемом по расчету, но и браком по любви, то есть желанной коалицией. Однако, находясь у власти, либералы стали сильно чахнуть и ослабли до такого уровня, что в 2013 году даже не прошли на очередных выборах в бундестаг.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2013 год - Кельн

    "Ferkel" и "Merkel" ("Поросята" и "Меркель") - банальная замена первой буквы, однако карнавальный юмор живет по своим плоским законам. Голодные "поросята" Меркель из еврозоны остались за этим кадром, но на повозке они присутствовали, окрашенные в национальные цвета Италии, Испании, Греции и Португалии.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Дюссельдорф

    Немецкое экономическое ожирение и французская экономическая дистрофия на улицах Дюссельдорфа в "бешеный понедельник" 2014 года. Сакрози, а вмести с ним - "Меркози", уже в прошлом. На этом шутовском празднике жизни пару немецкому канцлеру составил новый кавалер - месье Франсуа Олланд.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Кельн

    В соседнем Кельне во время главного карнавального шествия 2014 года Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

  • Bildergalerie: Angela Merkel und Karneval (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    Ангела Меркель на карнавале

    2015 год - Кельн

    Непростые германо-греческие отношения во время греческого экономического кризиса неоднократно становились темой карнавальной сатиры. Здесь только что избранный премьер-министр Алексис Ципрас, вспомнивший уроки тактики легендарного Одиссея, метит в глаз немецкому циклопу - правда, из пращи или рогатки, а не как в оригинале, где был использован обожженный кол.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Ангела Меркель несет на себе крест гуманной политики в отношении беженцев, за что оголтелые соратники из братского и баварского Христианско-социального союза (ХСС) вполне "по-христиански" готовы канцлера распять.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Одной сатирической повозкой на эту тему в Дюссельдорфе в 2016 году не ограничились. Здесь Меркель захлестнула волна беженцев, но канцлер сохраняет невозмутимое спокойствие, демонстрируя всему миру свой фирменный "треугольник власти", он же - "ромб Меркель", он же - Merkel-Raute.

  • Дюссельдоорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Дюссельдоорф

    Почти двенадцать сотен кораблей перечисляется в знаменитом списке плавсредств из "Илиады" Гомера - том самом, который Осип Мандельштам "прочел до середины". Список политических партнеров, съеденных Черной-вдовой-Меркель за долгие годы партийной и канцлерской карьеры, конечно, меньше, но в качестве средства от бессонницы он тоже волне сгодится.

  • Майнц

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Майнц

    "Последняя в своем роде" - такой надписью снабдили эту повозку организаторы карнавального шествия в Майнце в феврале 2018 года. Осенью 2017 года блок ХДС/ХСС вновь набрал больше всего голосов на выборах в бундестаг, однако переговоры о создании правительственной коалиции затянулись до... карнавала. 14 марта 2018 года Меркель в четвертый раз принесла присягу в качестве федерального канцлера.

  • Берлин

    Ангела Меркель на карнавале

    2019 год - Берлин

    Еще во время переговоров о создании своей четвертой коалиции она заявила, что это канцлерство станет последним. Подводить политические итоги эпохи Меркель пока рано, но сатирическая ретроспектива уже вполне уместна. Начали мы с карнавальной фотографии реальной Меркель в 2001 году. Закончим нынешним приемом для карнавальных принцев, принцесс и прочих действующих лиц в ведомстве канцлера в Берлине.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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