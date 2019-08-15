 Путешествие по маршруту древних египтян: на тростниковой лодке через три моря | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.08.2019

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Европа

Путешествие по маршруту древних египтян: на тростниковой лодке через три моря

Немецкий археолог Доминик Гёрлиц со своей командой планирует необычное путешествие. Он намерен проплыть 3000 километров на лодке из тростника, чтобы воссоздать путь древних египтян.

Тростниковая лодка, на которой планирует отправиться в путь экспедиция Abora IV

Тростниковая лодка, на которой планирует отправиться в путь экспедиция Abora IV

На берегу Варненского озера (рядом с городом Варной) в Болгарии строят необычное судно. Группа энтузиастов из ряда европейских стран, а также активисты из Боливии делают лодку из тростника! Парусник в форме полумесяца строят в основном из материала, который поставляется из знаменитого озера Титикака, расположенного на границе между Боливией и Перу.

Руководитель группы - 53-летний Доминик Гёрлиц (Dominique Görlitz), немецкий археолог-экспериментатор. Для него это будет уже четвертая подобная экспедиция, которая получила название Abora IV. Гёрлиц и его команда намерены водным путем добраться из Болгарии на Кипр, пройдя через три моря. Цель - доказать, что древнеегипетские купцы могли плавать по Черному морю на север и обратно.

Руководитель экспедиции Доминик Гёрлиц (справа)

Руководитель экспедиции Доминик Гёрлиц (справа)

Доминик Гёрлиц утверждает, что египетские моряки привозили с Кавказа железо для строительства пирамид. Немецкий ученый входил в группу, которая изучала следы железа в гигантских блоках пирамиды Хеопса, датируемой третьим тысячелетием до нашей эры. В традиционном понимании железный век начался примерно 1000 лет спустя.

Предыдущие опыты Гёрлица иллюстрировали возможности путешествий на тростниковых лодках с Сардинии на остров Эльба (экспедиция состоялась в 1999 году), из египетской Александрии на Кипр (2002) и из Нью-Йорка на Азорские острова (2007).

Древнее судно - самое крепкое

Длина лодки составит 14 метров. Старт из порта Варны намечен на конец августа. Судно пройдет около 3000 километров, пересекая в том числе Босфор и Дарданеллы, Эгейское море. "Это самое крепкое судно, которое можно себе представить", - говорит Гёрлиц, указывая на рисунок древнейшей египетской лодки. Именно в этом изображении руководитель команды черпал вдохновение.

Тысячи лет назад доисторические суда могли плавать и даже противостоять ветру, используя, по словам Гёрлица, "секретное оружие": шверты, выдвижные плавники, препятствующие сносу судна под ветер, которые можно поднимать или опускать для контроля и управления ходом судна.

Фактически, торговые пути, пересекающие Средиземное и Черное моря, сыграли важную роль в создании условий для технологических и культурных достижений, по сути являясь "магистралью" для перевозки сырья, используемого передовыми цивилизациями того времени.

Выбор Варны в качестве порта отправления символически напоминает о существовании "культуры Варны", археологической культуры времен позднего энеолита (примерно 4400-4100 годы до нашей эры) на севере Болгарии. В те времена Варна была важным торговым портом на Черном море.

Маршрут экспедиции Abora IV

Маршрут экспедиции Abora IV

По следам Тура Хейердала

В команду входят двое боливийцев: 50-летний Фермин Лимачи и его 25-летний сын Юрий. Они - представители индейского народа аймара, которые живут на западе Южной Америки. Старший и младший Лимачи - специалисты по строительству лодок тотора, традиционных тростниковых парусных лодок и каноэ, используемых на озере Титикака. Отец Фермина Лимачи даже входил в состав команды, которая строила "Ра-II". На ней знаменитый норвежец Тур Хейердал в 1970 году добрался из Марокко до Барбадоса, преодолев более 6000 километров.

Лимачи вырос на маленьком острове на озере Титикака. Он рассказывает, что начал изучать свое ремесло в раннем детстве, принимая участие в строительстве лодок тотора вместе с отцом и дедушками. Большинство кораблей, используемых сейчас на озере Титикака, построены из дерева или стеклопластика. "Осталось очень мало людей, которые до сих пор знают, как строить лодки тотора", - говорит Лимачи. В команду Доминика Гёрлица он входит с 2001 года. "Мы впервые строим лодку из материалов озера Титикака в другой стране", - рассказывает дальше Лимачи. Три предыдущих судна были построены на озере и доставлены в пункт отправления, поясняет он.

Таким образом строители делают лодку более прочной

Таким образом строители делают лодку более прочной

Подобные лодки строятся путем связывания тростника в ряды, которые в результате имеют форму банана (или полумесяца). После придания формы, строители часами затягивают тростниковые ряды, нанося по ним удары с помощью устройства, похожего на бейсбольную биту. Одновременно с этим они дополнительно натягивают связующие канаты, пока не выйдет бóльшая часть воздуха между ними, что придаст лодке дополнительную прочность и плавучесть за счет снижения скорости водопоглощения.

После формирования корпуса судна на него с помощью крана устанавливают 12-метровую двуногую мачту (в виде буквы "А"). Кроме того, кран поднимает и закрепляет две сшитые вручную кабины из папируса и тростника, где будут оборудованы спальные места экипажа. Позднее судно будет спущено на воду в озеро Варна, где начнутся испытания лодки.

Плавание на лодке - как покорение Килиманджаро

"Это довольно утомительно - весь день напролет стучать молотком и затягивать канаты", - говорит Марк Пилс, 42-летний электрик и серфингист из Нидерландов. Он рассказывает, что узнал об экспедициях Тура Хейердала еще в детстве и с тех пор мечтал совершить подобное путешествие.

Контекст

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Пилс будет среди тех, кто отправится в морской путь на лодке. Он сравнивает это приключение с покорением вершин, таких как Килиманджаро или Чогори на границе Китая и Пакистана. "Это тяжелая работа, но она того стоит", - говорит Марк Пилс.

Есть в команде и еще один представитель Германии, точнее, представительница - 35-летняя Хайке Фогель (Heike Vogel) из Хемница. Она, наряду со всеми остальными, проводит дни, орудуя канатами и прочими инструментами для строительства лодки.

Фогель начала работать в команде Доминика Гёрлица в Египте в 2002 году, продолжив затем в Нью-Йорке. "Обычно я сижу за компьютером и разговариваю по телефону с клиентами", - говорит женщина, работающая в компании по доставке посылок. В этот раз немецкая путешественница пробудет на борту две недели. "Это будет для меня в первый раз, когда я выйду в море на такой большой лодке. И я не хочу возвращаться на работу", - говорит Фогель.

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