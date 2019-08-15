Путешествие по маршруту древних египтян: на тростниковой лодке через три моря

На берегу Варненского озера (рядом с городом Варной) в Болгарии строят необычное судно. Группа энтузиастов из ряда европейских стран, а также активисты из Боливии делают лодку из тростника! Парусник в форме полумесяца строят в основном из материала, который поставляется из знаменитого озера Титикака, расположенного на границе между Боливией и Перу.

Руководитель группы - 53-летний Доминик Гёрлиц (Dominique Görlitz), немецкий археолог-экспериментатор. Для него это будет уже четвертая подобная экспедиция, которая получила название Abora IV. Гёрлиц и его команда намерены водным путем добраться из Болгарии на Кипр, пройдя через три моря. Цель - доказать, что древнеегипетские купцы могли плавать по Черному морю на север и обратно.

Руководитель экспедиции Доминик Гёрлиц (справа)

Доминик Гёрлиц утверждает, что египетские моряки привозили с Кавказа железо для строительства пирамид. Немецкий ученый входил в группу, которая изучала следы железа в гигантских блоках пирамиды Хеопса, датируемой третьим тысячелетием до нашей эры. В традиционном понимании железный век начался примерно 1000 лет спустя.

Предыдущие опыты Гёрлица иллюстрировали возможности путешествий на тростниковых лодках с Сардинии на остров Эльба (экспедиция состоялась в 1999 году), из египетской Александрии на Кипр (2002) и из Нью-Йорка на Азорские острова (2007).

Древнее судно - самое крепкое

Длина лодки составит 14 метров. Старт из порта Варны намечен на конец августа. Судно пройдет около 3000 километров, пересекая в том числе Босфор и Дарданеллы, Эгейское море. "Это самое крепкое судно, которое можно себе представить", - говорит Гёрлиц, указывая на рисунок древнейшей египетской лодки. Именно в этом изображении руководитель команды черпал вдохновение.

Тысячи лет назад доисторические суда могли плавать и даже противостоять ветру, используя, по словам Гёрлица, "секретное оружие": шверты, выдвижные плавники, препятствующие сносу судна под ветер, которые можно поднимать или опускать для контроля и управления ходом судна.

Фактически, торговые пути, пересекающие Средиземное и Черное моря, сыграли важную роль в создании условий для технологических и культурных достижений, по сути являясь "магистралью" для перевозки сырья, используемого передовыми цивилизациями того времени.

Выбор Варны в качестве порта отправления символически напоминает о существовании "культуры Варны", археологической культуры времен позднего энеолита (примерно 4400-4100 годы до нашей эры) на севере Болгарии. В те времена Варна была важным торговым портом на Черном море.

Маршрут экспедиции Abora IV

По следам Тура Хейердала

В команду входят двое боливийцев: 50-летний Фермин Лимачи и его 25-летний сын Юрий. Они - представители индейского народа аймара, которые живут на западе Южной Америки. Старший и младший Лимачи - специалисты по строительству лодок тотора, традиционных тростниковых парусных лодок и каноэ, используемых на озере Титикака. Отец Фермина Лимачи даже входил в состав команды, которая строила "Ра-II". На ней знаменитый норвежец Тур Хейердал в 1970 году добрался из Марокко до Барбадоса, преодолев более 6000 километров.

Лимачи вырос на маленьком острове на озере Титикака. Он рассказывает, что начал изучать свое ремесло в раннем детстве, принимая участие в строительстве лодок тотора вместе с отцом и дедушками. Большинство кораблей, используемых сейчас на озере Титикака, построены из дерева или стеклопластика. "Осталось очень мало людей, которые до сих пор знают, как строить лодки тотора", - говорит Лимачи. В команду Доминика Гёрлица он входит с 2001 года. "Мы впервые строим лодку из материалов озера Титикака в другой стране", - рассказывает дальше Лимачи. Три предыдущих судна были построены на озере и доставлены в пункт отправления, поясняет он.

Таким образом строители делают лодку более прочной

Подобные лодки строятся путем связывания тростника в ряды, которые в результате имеют форму банана (или полумесяца). После придания формы, строители часами затягивают тростниковые ряды, нанося по ним удары с помощью устройства, похожего на бейсбольную биту. Одновременно с этим они дополнительно натягивают связующие канаты, пока не выйдет бóльшая часть воздуха между ними, что придаст лодке дополнительную прочность и плавучесть за счет снижения скорости водопоглощения.

После формирования корпуса судна на него с помощью крана устанавливают 12-метровую двуногую мачту (в виде буквы "А"). Кроме того, кран поднимает и закрепляет две сшитые вручную кабины из папируса и тростника, где будут оборудованы спальные места экипажа. Позднее судно будет спущено на воду в озеро Варна, где начнутся испытания лодки.

Плавание на лодке - как покорение Килиманджаро

"Это довольно утомительно - весь день напролет стучать молотком и затягивать канаты", - говорит Марк Пилс, 42-летний электрик и серфингист из Нидерландов. Он рассказывает, что узнал об экспедициях Тура Хейердала еще в детстве и с тех пор мечтал совершить подобное путешествие.

Пилс будет среди тех, кто отправится в морской путь на лодке. Он сравнивает это приключение с покорением вершин, таких как Килиманджаро или Чогори на границе Китая и Пакистана. "Это тяжелая работа, но она того стоит", - говорит Марк Пилс.

Есть в команде и еще один представитель Германии, точнее, представительница - 35-летняя Хайке Фогель (Heike Vogel) из Хемница. Она, наряду со всеми остальными, проводит дни, орудуя канатами и прочими инструментами для строительства лодки.

Фогель начала работать в команде Доминика Гёрлица в Египте в 2002 году, продолжив затем в Нью-Йорке. "Обычно я сижу за компьютером и разговариваю по телефону с клиентами", - говорит женщина, работающая в компании по доставке посылок. В этот раз немецкая путешественница пробудет на борту две недели. "Это будет для меня в первый раз, когда я выйду в море на такой большой лодке. И я не хочу возвращаться на работу", - говорит Фогель.

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